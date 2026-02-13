Policías evitaron que un joven se arrojara del puente Lavalle

En una intervención cargada de tensión y heroísmo, efectivos de la Unidad de Móviles de la Unidad Regional 1 lograron salvar la vida de un joven de 19 años en la madrugada de hoy viernes 13.

El alerta llegó a las 03:20 a través del Centro de Monitoreo, informando que una persona se encontraba en la defensa de cemento del Puente Lavalle en San Salvador de Jujuy, con aparentes intenciones de quitarse la vida y autolesionándose.

Al llegar al lugar, el personal policial actuó con rapidez y profesionalismo, logrando sostener al joven y quitarle dos elementos punzocortantes que tenía en su poder. Tras asegurar su integridad física, los uniformados iniciaron un diálogo de contención con el joven, quien se encontraba en un estado de profunda angustia y crisis emocional debido a problemas personales.

Minutos después, se hizo presente personal del SAME, incluyendo un psicólogo y enfermeros, quienes le brindaron las primeras curaciones por las heridas que presentaba.

El joven, oriundo de la provincia de Córdoba, fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria para recibir la atención médica y psicológica necesaria.