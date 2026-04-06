Policías encontraron en la Puna sano y salvo a un niño perdido en Rachaite

Fue tras un intenso operativo de búsqueda que duró toda la madrugada de este lunes.

Efectivos de las Fuerzas Especiales (CEOP) y el Grupo de Operaciones de Frontera (GOF) lograron localizar a un menor de 13 años que se había extraviado en la zona rural de Rachaite.

La alerta se activó cerca de la medianoche, movilizando de inmediato a las patrullas desde la base de Mina Pirquitas hacia la Puna profunda.

El rastrillaje fue extremadamente complejo debido a las bajas temperaturas y la oscuridad total de la zona.

Los especialistas utilizaron visores nocturnos y equipos de comunicación de alta tecnología para cubrir grandes extensiones de campo, logrando peinar los cerros y estancias, siguiendo huellas y caminos por más de 10 kilómetros.

Finalmente, a las 11:20 AM, los efectivos del CEOP divisaron al pequeño Roberto cerca de un campo hacia el este del lugar. El niño, que se había desorientado mientras caminaba, fue encontrado en buen estado de salud y trasladado por los rescatistas hasta el punto de encuentro con su familia.

Demostrando de esta manera el profesionalismo puesto de manifiesto de los policías que participaron de esta búsqueda.