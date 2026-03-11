Platense igualó con Newell’s cerca del final por el Torneo Apertura 2026

El “Calamar” es quinto en el grupo A, con 14 puntos y tres empates consecutivos. Platense empató 1-1 con Newell’s al término del partido que disputaron este martes, en el estadio Marcelo Bielsa, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto rosarino ganaba desde los 22 minutos del primer tiempo con el gol del delantero Facundo Guch, mientras que la igualdad fue marcada por el atacante Augusto Lotti, a los 38 minutos.

Con la igualdad, el “Calamar” se queda en el quinto lugar de la zona A con 14 puntos, mientras que el equipo que dirige Frank Darío Kudelka es último con tres puntos y sin conocer la victoria tras nueve fechas.

En la próxima jornada, el conjunto que dirige Walter Zunino deberá recibir a Vélez, el sábado 14 de marzo a las 19:00, mientras que la “Lepra” visitará a Lanús, el miércoles 17 y en el mismo horario.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cuatro minutos, cuando el extremo Juan Gauto recortó desde la izquierda hacia el medio y sacó un remate a media altura contra el palo derecho del arquero Williams Barlasina, que no calculó bien el pique y terminó enviando al córner.

Platense volvió a acercarse por izquierda dos minutos después mediante una volea de zurda y cruzada del mediocampista Franco Zapiola, que no tuvo potencia y fue despejada por el guardameta chileno.

El local abrió el marcador en su primera llegada de riesgo, a los 23 minutos, con un tiro libre al borde del área rematado por el delantero Facundo Guch, que abrió el pie izquierdo y sacó un remate bajo que entró por el poste derecho del arquero Matías Borgogno.

La igualdad final se dio a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Leonardo Heredia cabeceó un centro desde la izquierda sin poder vencer a Barlasina, aunque Lotti pudo empujar la pelota al gol y sentenciar la igualdad.