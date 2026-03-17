Plan Hornero: Acompañando a las familias sampedreñas

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Gestión del Intendente Julio Bravo, reafirma su compromiso con las familias que atraviesan momentos de vulnerabilidad, mediante la implementación del Plan Hornero de Emergencia, una política pública que brinda respuestas rápidas y solidarias ante contingencias habitacionales.

En esta oportunidad, y a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, se intervino en dos situaciones en diferentes sectores de la ciudad. Por un lado, se asistió a la familia Ruiz, del barrio La Merced, cuya vivienda sufrió un derrumbe; y por otro, a la familia Alcoba Jerez, del barrio 25 de Mayo, afectada por el incendio de su hogar.

Frente a estos hechos, el Municipio dispuso la provisión de materiales y la mano de obra necesaria para la construcción de nuevas piezas, con el objetivo de restituir condiciones habitacionales dignas.

En este marco, la Subsecretaria de Promoción Social y Calidad de Vida, Liliana Saldaño, destacó el compromiso permanente del equipo técnico: “Es fundamental el trabajo de las trabajadoras sociales, que están siempre atentas a cada situación que se presenta. Muchas veces, desde afuera, se desconoce la realidad que atraviesan las familias en sus hogares”, expresó.

Asimismo, valoró la labor diaria del personal de Obras Públicas, que avanza con las tareas para finalizar las construcciones lo antes posible, permitiendo que las familias puedan disponer nuevamente de espacios seguros y adecuados.

La funcionaria también señaló que, además de las obras, se brindó asistencia integral con la entrega de camas, colchones y mercadería, considerando que se trata de familias numerosas, con presencia de niños y personas con discapacidad, quienes constituyen una prioridad en este tipo de intervenciones.

En este sentido, remarcó el trabajo de la Subdirección de Asistencia Social, a cargo de la Lic. Gisela Subia, desde donde se realizaron relevamientos detallados de cada grupo familiar, permitiendo conocer sus necesidades específicas, como talles de indumentaria, calzado y útiles, con el fin de ampliar la ayuda de manera más eficiente.

Finalmente, Saldaño destacó la decisión del Intendente Julio Bravo y del Secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo, de sostener e impulsar este programa solidario que ya cuenta con aproximadamente cuatro años de implementación, consolidándose como una herramienta clave para acompañar a quienes más lo necesitan.

Para obtener más información sobre el Plan Hornero, los vecinos pueden dirigirse a la Oficina de Planificación y Logística, ubicada en Calle Alberdi N° 441, en el horario de 7:00 a 13:00 horas.