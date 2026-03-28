Pisos de mármol y lujo total: Así será la torre que se levanta en Punta del Este y que será la más alta de Uruguay

El desarrollo inmobiliario de lujo más ambicioso de Uruguay sigue tomando forma con el inicio de una obra clave en Punta del Este: la construcción de la torre más alta del país.

Se trata de una de las piezas centrales del complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino, impulsado por el empresario Giuseppe Cipriani, que articula la puesta en valor del histórico Hotel San Rafael con modernos desarrollos residenciales de gran altura.El masterplan, diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly, proyecta tres torres de gran escala, la puesta en valor del hotel y la creación de sectores orientados al ocio y los servicios.

Torres, casino y hotel histórico: el ambicioso proyecto inmobiliario que crece en Punta del Este

Tras completar una primera fase centrada en la restauración del hotel, el casino y el centro de convenciones, el proyecto avanza ahora con su segunda etapa. En este tramo, comenzó la construcción de la primera torre residencial.

A cargo de la constructora Criba, la denominada Torre I ya está en ejecución y alcanzará los 260 metros de altura distribuidos en 55 pisos, lo que la convertirá en el edificio más alto de Uruguay. El proyecto progresa de forma constante, con un avance aproximado de un piso semanal.

El gerente de Proyectos de CRIBA, resaltó que «estamos frente a una obra que no solo es desafiante por su altura, sino por el nivel de precisión, coordinación y planificación que requiere. Es un proyecto que eleva el estándar de la construcción en Uruguay».

Dimensiones y cifras de una obra récord

La escala del emprendimiento queda reflejada en los volúmenes de obra. La estructura demandará más de 25.000 m³ de hormigón armado y alrededor de 4.000 toneladas de acero.

En el inicio de la obra, se ejecutó una fundación con 81 pilotes de gran diámetro y profundidad, acompañada por un cabezal de gran volumen de hormigón y acero. Actualmente, la construcción moviliza a más de 120 operarios en simultáneo, con equipos técnicos que supervisan logística, calidad y seguridad.

El referente de CRIBA precisó que «el nivel de actividad en obra es constante. Trabajamos para sostener un ritmo de producción que hoy supera los 1.500 m³ de hormigón y 250 toneladas de acero por mes».

Tecnología y eficiencia en la construcción

La obra se apoya en métodos constructivos innovadores que permiten ganar velocidad y mejorar el rendimiento en cada etapa. Además, se desarrolló un hormigón especialmente formulado para la obra, tras una serie de ensayos técnicos para garantizar resistencia y durabilidad.

En ese sentido, Álvarez resaltó: «Cada solución fue pensada específicamente para este proyecto. Desde el diseño del hormigón hasta los sistemas constructivos, todo responde a la necesidad de lograr eficiencia sin comprometer la calidad».

Un proyecto con proyección regional

El plan integral prevé otras dos torres, de 170 y 320 metros, con el objetivo de levantar la estructura más alta de Sudamérica.

Con el avance de la Torre I, el complejo Cipriani empieza a modificar el perfil urbano de Punta del Este y se posiciona como uno de los desarrollos más relevantes de la región, tanto por su escala como por su impacto arquitectónico.

Desde la inmobiliaria encargada de la comercialización indicaron que «Cipriani Resort Residences & Casino ofrece amenities y servicios exclusivos a sus residentes, como valet parking, servicio de gastronomía y catering las 24 horas, piscina y spa privados, gimnasio de última generación, instalaciones deportivas tanto interiores como al aire libre, lujosas salas para eventos y reuniones, y servicio de concierge personalizado».

Además, señalaron que «los elegantes interiores cuentan con cocinas personalizadas diseñadas específicamente para Cipriani y pisos de mármol importados de Italia. La visión del renombrado diseñador Hassen Balut infunde elegancia y distinción en cada detalle. Todas las residencias tienen vistas al mar de Playa Brava o Playa Mansa, techos altos de 3.4 metros, terrazas privadas para unidades de media planta y planta completa, y unidades dúplex únicas». (iprofesional)