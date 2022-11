Piden que se intensifique la búsqueda de Sixto Balcarse quien desapareció hace 11 días

Familiares de Sixto Balcarce estuvieron en San Salvador de Jujuy, en Plaza Belgrano y dijeron que no hay interés en la búsqueda del familiar desaparecido aparentemente en un viaje a la Capital.

En inmediaciones de Plaza Belgrano familiares de Sixto Balcarce una persona de 55 años de la localidad de Caspalá en el Departamento de Valle Grande quien se encuentra desaparecido desde el 17 de noviembre, yaque los familiares no saben nada acerca de su paradero y piden que por favor lo busquen.

Un hermano del desaparecido declaró a la prensa, “vamos a ir al MPA para ver si el fiscal general Lelo Sánchez nos da una respuesta sobre qué es lo que se está haciendo, a la vez exigimos que el gobierno se haga presente porque él era un empleado del Estado, trabajaba para el Estado y cómo puede ser que ellos no hayan hecho una búsqueda, me hace pensar el tema de la cancha de la escuela de Caspalá donde hubo un problema y represión. Eso es lo que me hace pensar, que están más preocupado por eso que buscar a mi hermano, él no estuvo en ese momento de la represión, no estaba de acuerdo en que se construya en ese lugar, yo estuve hablando con la gente de allá sobre la situación, de todas maneras, yo desconozco si hubo amenazas o problemas previos”.

Mientras que María Balcarce, la hija, comentó sobre la desaparición, “hace más de 10 días que mi papá no vuelve a casa, él dijo que el día miércoles a la tarde iba a viajar hacia la ciudad de San Salvador para hacerse ver con los médicos, pero hasta la fecha no sabemos nada y mi tía averiguo en clínica, en hospitales y no hay nada. Nosotros lo que pedimos ahora al ministro y al Estado que se hagan cargo de la búsqueda de mi papá porqué él es un empleado municipal y queremos que nos ayude, el comisionado municipal de Caspalá vive al frente de nuestra casa y en ningún momento se acercó a decir en qué lo puedo ayudar, únicamente salió un empleado con un policía a buscarlo en el trayecto de Caspalá hasta Abra de Colorado, pero solamente casi la mitad del camino y hubieran podido buscar desde Caspalá hasta Humahuaca tranquilamente caminando, así que nosotros pedimos que nos ayuden y pongan más esfuerzo, que busquen localidad por localidad y que la Policía camine no que anden en el patrullero, eso no es una búsqueda y nosotros queremos que se amplié la búsqueda”.

Luego expresó, “los familiares, nos recorremos todo Humahuaca caminando, pero ellos no estaban acompañando y como les digo ellos salen a buscar, pero se sientan a descansar en los churquis, por eso decimos que no vemos que hay interés en la búsqueda y no sabemos si está bien o si está mal, si está vivo o muerto, esperamos que este bien y nosotros lo que queremos es que vuelva, él estaba dentro de todo bien, que si por ahí tenía algunos daños psicológicos pero no era una persona de desaparecerse varios días de casa, lo que si siempre se comunicaba conmigo, me decía que me tenía bastante confianza y si se hubiera ido me hubiera dejado diciendo algo o al menos una nota, pero no dejo nada, asimismo pido a la comunidad si lo han visto que nos brinden información por mínimo detalle que sea eso, es lo que estamos pidiendo ya que nosotros vamos y lo buscamos”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ