Piden que renuncien los 249 funcionarios que nombró Adorni en sus áreas

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que sólo un 35 por ciento asiste a su puesto de trabajo. “Llegaron para robar”, apuntaron.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, celebró la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que ahora irán por todos los empleados que puso a dedo en los organismos bajo su dependencia.

Desde ATE estiman que se trata de 249 trabajadores, que van desde los propios familiares de Adorni, hasta amigos, y que sólo un 35 por ciento de los funcionarios va regularmente a trabajar a algún organismo. Todo el resto cobraría un salario millonario a cambio de no hacer nada.

“Ahora exigimos que se vayan todos los familiares, amigos y allegados que metió en el Estado. Porque desde que asumió no paró de llenar de militantes y ñoquis las áreas que dependían de él”, explicó.

Y añadió: “Según nuestros registros, son 249 los trabajadores incorporados por Adorni que perciben ingresos millonarios sin que exista una contraprestación. Todas las áreas que dependían de él están saturadas de personas que no van a trabajar”.

Del otro lado se podría argumentar que Adorni sí hizo que sus empleados cumplieran funciones. Por ejemplo, en el caso de la compra millonaria que hizo en blanquería, donde le pidió a una empleada de menor rango que facturara a su nombre la compra.

O la compra de un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, $5.848.589, adquiridos con una tarjeta a nombre de la directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.

Frente a esto, Aguiar fue sumamente crítico: “El que a hierro mata, a hierro muere. Y Adorni murió. Finalmente, renunció acorralado y huyendo como rata. Ahora tiene que terminar preso”.

En tanto, añadió: “Con la renuncia de Adorni no se lava la cara el Gobierno. Porque las graves irregularidades que hemos conocido, los delitos que se cometieron, nos colocan frente al Gobierno más corrupto de la historia”.

De manera sintética, sumó a la gestión de La Libertad Avanza: “Los Spagnuolo, Espert y Adorni, nos muestran cuál fue el plan: llegaron para robar”.