Piden que detengan a su ex pareja porque tiene temor por su vida

La joven teme por ella y por la vida de su hijo y a través de las redes sociales denunció a Carlos Santiago Aparico, su ex pareja y entre las cosas que le sucedieron contó que lo dejó en el año 2017 cansada de sus golpes y amenazas con arma blanca.

Se trata de Tamara Ortega víctima de violencia de género comentó a nuestro medio, “tengo denuncia desde el 2017 a mi ex pareja así que vengo denunciando desde esa fecha hasta el día de hoy por varias causas como ser lesiones, amenaza con arma, privación de la libertad”

Luego contó, “en el año 2018 pude lograr que lo detengan por 8 meses pero luego de la libertad, porque estuvo preso por 8 meses en el penal de Alto Comedero, salió y ahora el apareció el 18 de agosto del 2022 donde me amenazo otra vez a mí y a mi pareja por lo que con todas las denuncias que tengo me fui al Consejo de la Mujer y Familia, hasta el día de hoy no lo detienen, me dieron un papel donde dice que tiene pedido de captura pero él sigue libre”.

Referido al tema Ortega detalló, “él vive cerca del domicilio de mi abuela y a 5 cuadras del colegio de mi nene, muchas veces lo cruzo a pesar de que tiene pedido de captura, así que pienso que la Policía no lo está buscando, desde el Consejo de la Mujer le dijeron a mi abogado particular que él ya estaba detenido que me quede tranquila y como yo no tengo contacto con el Consejo me dieron turno para el 20 de septiembre para informarme, cuando fui supe que no estaba detenido, así que desde ahí dijeron que pedirán a la abogada que diga porque dijo eso y porque cuando tenía audiencia no se presentó”.

Por otra parte, destacó, “en cuanto a la atención en el Consejo apenas uno entra te reciben y te preguntan qué sucede te toman la denuncia y dicen que te van a acompañar, lo que si la psicóloga estuvo siempre presente y me acompaño, así que hasta día de hoy solamente conozco a la psicóloga, pero tengo entendido que debería haber un equipo de abogada, asisten social y la psicóloga que como vuelvo a repetir hasta el día de hoy solamente conozco a la psicóloga y en cuanto a lo legal no sé nada”.

Para finalizar remarcó, “ayer mi abuela recibió un audio de WhatsApp de parte la madre de él defendiendo a su hijo, así que yo voy a volver a compartir esto porque el sigue suelto y la madre y la familia de él me sigue molestando a mí por eso mañana hemos convocado una marcha para que la justicia haga algo porque no puede ser que él siga libre ya que no es solamente mi denuncia, sino que son más lo que es grave”.