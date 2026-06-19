Piden juicio al autor del envenenamiento de sus hijas donde una de ellas falleció

El MPA pide llevar a juicio oral a un hombre acusado de envenenar a sus hijas mellizas recién nacidas y provocar la muerte de una de ellas en 2017.

El Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, solicitó la citación a juicio oral de P. G. Q., acusado por un hecho ocurrido en julio de 2017 en Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera, que causó una profunda conmoción en toda la provincia.

El requerimiento fue formulado durante la audiencia de control de acusación, instancia en la que la Fiscalía sostuvo la acusación reunida a lo largo de la investigación. En la misma audiencia fueron rechazados los planteos realizados por la defensa y se admitió la acusación fiscal, quedando la causa en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral.

La Fiscalía acusa a P. G. Q. como presunto autor de los delitos de Homicidio Calificado por Vínculo Parental, Alevosía y Envenenamiento en Coautoría, por la muerte de una de las víctimas, y Homicidio Calificado por Vínculo Parental, Alevosía y Envenenamiento en Grado de Tentativa y en Coautoría, respecto de la segunda niña que logró sobrevivir.

De acuerdo con la investigación, el acusado mantenía un vínculo familiar con la madre de las recién nacidas, ya que era su cuñado y, tras nuevas medidas probatorias impulsadas por la Fiscalía, se logró establecer mediante estudios genéticos que también era el padre biológico de ambas niñas. Los estudios comparativos de ADN realizados durante la reactivación de la causa, tanto sobre muestras biológicas de la niña sobreviviente como sobre restos biológicos de la víctima fallecida, confirmaron la paternidad del acusado respecto de ambas niñas.

La pesquisa reunió además numerosos elementos de prueba, entre ellos informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud que asistieron a las víctimas, declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo y otras evidencias incorporadas durante la investigación.

Según la hipótesis fiscal, en la madrugada del 7 de julio de 2017 las mellizas nacieron en una vivienda rural ubicada en Angosto del Perchel. Tras el parto, ambas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida y posteriormente fueron colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones del inmueble.

Las bebés fueron encontradas horas después por personal policial y sanitario que intervino luego de que la madre ingresara al Hospital de Tilcara requiriendo asistencia médica. Al advertir que la mujer presentaba signos de haber dado a luz recientemente, se inició un procedimiento que permitió localizar a las niñas.

Las dos recién nacidas fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Sin embargo, una de ellas falleció, mientras que la otra logró sobrevivir tras permanecer internada durante un prolongado período y recibir tratamiento especializado.

La investigación avanzó inicialmente en 2017, pero poco después el imputado abandonó el país y permaneció prófugo de la Justicia durante más de ocho años. Sobre él pesaban una orden de detención y una declaración de rebeldía vigentes desde ese año.

Su captura se concretó en diciembre de 2025, cuando fue identificado en un paso fronterizo al intentar ingresar nuevamente al territorio argentino. A partir de su detención, la Fiscalía reactivó distintas medidas investigativas, incorporó nuevas pruebas y completó los elementos necesarios para requerir su juzgamiento.

Con la acusación admitida y superada la etapa de control de acusación, la causa quedó en condiciones de avanzar a juicio oral, instancia en la que se determinará la eventual responsabilidad penal del imputado por uno de los hechos más impactantes registrados en la provincia en los últimos años.