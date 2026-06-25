Piden informe al Ministerio de Salud por la muerte de una paciente en el Hospital Snopek

El diputado provincial Matías Paterno presentó un proyecto de solicitud de informe dirigido al Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, con el objeto de esclarecer las causas y responsabilidades en torno al trágico fallecimiento de una joven paciente en las instalaciones de la maternidad del Hospital Snopek.

El legislador destacó que el proyecto surge ante las graves denuncias de los familiares de la víctima, quienes manifiestan la existencia de omisiones, irregularidades en el servicio de guardia y demoras críticas e injustificadas para una intervención quirúrgica de urgencia.

Paterno señaló que a través de esta iniciativa, se busca ejercer el rol de control legislativo y auditar el funcionamiento de las instituciones sanitarias para garantizar el derecho a la salud y la transparencia institucional.

El Ministerio de Salud dispondrá de un plazo de diez días para remitir documentación como historial clínico médico, protocolos de emergencia y tiempos de atención. También el detalle de recursos humanos y actuaciones administrativas Internas.

«El esclarecimiento de estos hechos no sólo responde al derecho de la familia afectada a conocer la verdad y obtener justicia, sino también a la responsabilidad de la Legislatura de auditar el correcto funcionamiento de las instituciones sanitarias del Estado Provincial», fundamenta el proyecto.