Piden ayuda para traer el cuerpo de una menor de San Pedro fallecida mientras la operaban

Una menor sampedreña falleció en la ciudad de Buenos Aires y los familiares piden de la colaboración de la población para trasladar los restos a San Pedro de Jujuy.

Durante la mañana de este miércoles, en plaza central se pudo conocer los ocurrido con esta menor de 14 años que falleció en una operación de médula en Buenos Aires donde ya ha concurrido casi 24 horas de su fallecimiento.

También que hasta el momento no cuenta la familia con el dinero necesario para el traslado de los restos de esta menor para ser velado y enterrados, en la ciudad de San Pedro Jujuy.

Al hablar con una vecina y también con la tía de la menor fallecida, comentaban justamente que no pudieron tener solución de parte del gobierno de turno de la Municipalidad de San Pedro Jujuy, por eso piden ayuda de toda la población en general para juntar dinero para el traslado correspondiente, por lo cual brindaron un CBU y alias para quienes puedan colaborar.

La vecina Fanny Tapia comentó, “le han hecho un trasplante de medula a Zoé Guadalupe Juárez de 14 años que falleció en Buenos Aires y necesitamos la colaboración para poder traer su cuerpo hacia acá”.

Por otra parte, la tía, Inocencia Juárez mencionó, “yo vine a pedir la colaboración a la Municipalidad, pero ellos me piden muchos tramites, no tengo nada ni ningún papel y si no los tengo no pueden hacer nada según ellos, me siento sola lamentablemente y no me queda otra que pedir ayuda a la comunidad”.

Para finalizar Juárez expresó, “ahora a las 2 de la tarde se van a cumplir 24 horas del fallecimiento y este es el CBU y alias que hicimos para juntar plata y así poder traer el cuerpito de mi sobrina aquí a San Pedro de Jujuy”.

Zóe Guadalupe, Juárez 14 años

Cabo Mario Gutiérrez 309

Teléfonos:

3888 468311, Inocencia Juárez (Tía)

Alias: 40969097.Prex