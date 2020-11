Perú: El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”

El hasta hoy primer mandatario peruano es apuntado por corrupción. Será reemplazado por Manuel Merino, titular del Parlamento, que asumirá la presidencia hasta julio de 2021. La moción fue apoyada por una amplia mayoría en el Congreso.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido este lunes 9/11 por el Congreso en el marco de serias acusaciones por corrupción mientras ejercía como gobernador del departamento de Moquegua, durante el periodo 2011/2014.

La moción para remover al Jefe de Estado contó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, siendo respaldada por la mayoría de los integrantes de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Frepap, Fuerza Popular, Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú, y Frente Amplio. Solamente, el Partido Morado votó en bloque en contra de la medida, mientras que la mayoría de Somos Perú también se opuso.

Su lugar será ocupado por Manuel Merino, titular del Parlamento, que asumirá la presidencia hasta julio de 2021, fecha en la que concluiría el mandato de Vizcarra.

Hay cierta sorpresa en el pueblo peruano con la noticia, porque si bien ya se sabía que había un grupo considerable de legisladores que pensaban en la remoción del Presidente, no había indicios que permitieran pensar en el alcance de los votos necesarios para la vacancia (87).

Respecto a los hechos por los que se lo acusa, en concreto haber recibidos sobornos durnate su gestión como gobernador, Vizcarra siempre se ha manifestado inocente. “Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar. Es más, a la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores porque nada puede ser comprobado y corroborado, y no podrán hacerlo”, había señalado esta mañana al ejercer su derecho a la defensa.

“No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (…) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, agregó.

Este fue el segundo intento de destitución. El primero había acontecido solo 52 días atrás, del cual pudo salir airoso.

Lo cierto es que el destino de Vizcarra es ahora incierto. Fuentes peruanas señalaron al portal Infobae que el presidente depuesto podría ahora buscar refugio en Bolivia, con cuyo flamante presidente, Luis Arce, mantiene una buena relación desde hace años.