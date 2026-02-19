Perú: El congresista José María Balcázar fue elegido como presidente interino tras la salida de José Jeri

Se trata de un exjuez de 83 años con poco pasado legislativo. Fue elegido por su pares tras la destitución de José Jeri.

El congresista izquierdista José María Balcázar fue elegido como jefe del Congreso de Perú y accede automáticamente a la presidencia interina del país, un día después de la destitución de José Jeri.

«Con 60 votos, el congresista José María Balcázar ha sido elegido presidente del Congreso de la República. En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú», indicó el Congreso en la red social X.

«Si juro», dijo el abogado de 83 años, con lo que se convierte en el octavo jefe de Estado del país desde 2016. Dirigirá el Perú hasta la toma de posesión de su sucesor el 28 de julio, tras las elecciones presidenciales del 12 de abril.

Balcázar tomó posesión como presidente interino ante el Congreso el miércoles por la ‌noche, asumiendo también la presidencia del Congreso, tras obtener el apoyo suficiente para derrotar a otros tres candidatos, entre ellos la legisladora de centroderecha María del Carmen Alva.

«Vamos a trabajar para que las elecciones sean más limpias y para tener nuevos representantes», dijo Balcázar tras la ceremonia.

Quién es José Balcázar, el nuevo presidente de Perú que avaló el matrimonio infantil

José Balcázar, un legislador de izquierda que ha enfrentado reacciones negativas por sus comentarios sobre el ‌matrimonio infantil, se convirtió en ‌el nuevo líder de Perú después de que el Congreso lo eligió como presidente interino tras la destitución de José Jerí.

Balcázar, de 83 años y miembro del partido Perú Libre, asume la presidencia en un momento de profunda inestabilidad política y desconfianza pública. Desempeñará el cargo de forma interina hasta que el candidato ganador de las elecciones generales del 12 de abril y una probable segunda vuelta prevista ‌para junio asuma el cargo el 28 de julio.

El Congreso peruano votó el martes a favor de destituir al presidente interino Jerí tras solo cuatro meses en el cargo, a raíz de un escándalo por reuniones no reveladas con un empresario chino. Balcázar fue uno de los legisladores que apoyó su destitución.

Balcázar, abogado y exjuez, fue objeto de críticas por sus comentarios durante un debate sobre la legislación que prohíbe el matrimonio infantil en 2023, en el que afirmó que las relaciones sexuales entre menores eran habituales, citando ejemplos que involucraban a estudiantes y profesores.

Los comentarios provocaron una rápida condena por parte de organizaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales.

Nacido en Nanchoc, en la región norteña de Cajamarca, Balcázar es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó durante décadas como profesor universitario y fue juez de la Corte ‌Superior de Justicia de Lambayeque, ocupando posteriormente un cargo provisional en la Corte Suprema de Perú.

Elegido para el Congreso en 2021 en representación de Lambayeque, Balcázar dirigió la comisión especial encargada de seleccionar a ‌los magistrados del Tribunal Constitucional y ocupó cargos de responsabilidad en comisiones relacionadas con la justicia y la educación.

Balcázar ha sido objeto de escrutinio tanto ético como legal. Está siendo investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias y fue expulsado definitivamente del Colegio de Abogados de Lambayeque en 2024 por presunta malversación de fondos. Balcázar ha negado las acusaciones.

Como presidente interino, Balcázar se enfrenta a un mandato limitado pero crítico: mantener la estabilidad política, supervisar unas elecciones marcadas por ‌la gran indecisión y fragmentación de los votantes y gestionar un traspaso pacífico del poder en julio.

Mientras Perú se prepara para otra transición, la breve gestión de Balcázar pondrá a prueba si el sistema político del país puede evitar hundirse aún más en la crisis.

(Ambito)