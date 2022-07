Personal autoconvocado de la salud reclamaron para que se les reconozcan y reciban el mismo monto que los médicos

Esta mañana trabajadores de la salud marcharon por el centro de la ciudad pidiendo el mismo trato en cuanto a una equiparación salarial por parte del gobierno provincial.

El técnico de laboratorio Pablo Mendoza comentó, “estuvimos desde los primeros días de la pandemia trabajando codo a codo con los compañeros, incluso hubo compañeros que fueron con la campaña de testeos y vacunación por toda la provincia por ello es hay descontento en general en toda la gente de salud y lamentablemente no hemos llamado la atención por eso realizamos marchas, pero aquí como es un hospital esencial atendemos como siempre porque hay pacientes en terapia y no entiendo ya que seguimos trabajando como siempre no nos tienen en cuenta en los ofrecimientos”.

Por otra parte, Mendoza remarcó, “el ofrecimiento del 18% no alcanza para nada, con eso nosotros no hacemos nada porque hay gente contratada que están cobrando 20.000 pesos a 40.000 pesos y no llegan a fin de mes porque por ejemplo los servicios básicos también están por las nubes y con nuestro sueldo no llegamos a cubrir la canasta básica”.

También señaló, “así que nosotros nos autoconvocamos por voluntad propia para manifestar el malestar que tenemos sobre la discriminación de la resolución 1.666 que sacaron, ya que nosotros también trabajamos a tiempo completo y desde los primeros momentos de la pandemia, entonces necesitamos que nos escuchen y se nos reconozcan porque todos somos trabajadores esenciales de la salud”.

Para finalizar expresó, “nosotros somos y seguimos siendo trabajadores esenciales ya que trabajamos con pacientes en terapia, internados y críticos, no se los está dejando de atender en los hospitales donde los siguen recibiendo, con lo cual nosotros decidimos hacer esta jornada para sumarnos a todos los autoconvocados de la Salud que estamos con este mismo malestar que no llegamos a la canasta básica familiar”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ