Periodistas furiosos con Fernando Burlando por spot con asesino de Cabezas

Fernando Burlando dio una floja explicación de por qué se abraza con uno de los asesinos de José Luis Cabezas en su spot y hay fuerte repudio de periodistas.

El primer spot electoral del mediático abogado Fernando Burlando, que se postula a precandidato a gobernador bonaerense, sigue generando polémica. Primero, las críticas fueron por la vestimenta usada por el letrado en su recorrida por Los Hornos (musculosa y ojotas), por la que lo acusaron de “disfrazarse de pobre”. Pero más polémica está generando ahora, que se conoció que uno de los vecinos que aparece en la filmación es José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas, y a quien defendió en su momento.

Este viernes 24, Fernando Burlando fue consultado por la presencia de Auge en su video, y dio una explicación poco convincente.

“No lo chequeé, pero puede ser. Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quien debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes”, respondió cuando en ‘Modo Fontevecchia’ (Net TV y Radio Perfil) le preguntaron si sabía que la persona con la que se abraza en el video es José Luis Auge.

“Ese caso fue hace muchos años. Así como visité este lugar, fui a otros asentamientos. Se acerca gente de todo tipo, es la realidad argentina, nos guste o no. No soy autoridad para cancelar a nadie, ni siquiera para juzgar”, continuó su justificación.

“¿O sea que usted no lo reconoció?”, insistió el periodista. A lo que Burlando respondió con una evasiva: “abrazo la verdad y la ética. Yo lo único que hago es trabajar. Y lo mío, como abogado, es defender técnicamente a la gente”.

Además, Fernando Burlando dijo “no” estar “arrepentido” de haber defendido a los asesinos de José Luis Cabezas.

“No estoy arrepentido. Lo que traté siempre de hacer fue un trabajo técnico, aunque era muy joven en aquel momento que defendí a los acusados que menciona. Tendría poco más de 30 años. De todas maneras, hace varios años estaba en el Poder Judicial, desde los 18 años, cuando ingresé, gracias a mi padre, en el juzgado del doctor Peralta Calvo, quien falleció hace algunos días. Amo esta profesión, aunque se la critique mucho”, relató.

En tanto, consultado por las críticas que recibió su look en el spot, el abogado dijo que no le preocupan y que se trató de un “video casero”.

“La crítica no me preocupa, no es un spot, es un video casero. No es algo que estamos acostumbrados a ver en la política. Es algo muy a pulmón, el gasto que tuvimos en la campaña en estas primeras dos semanas es igual a uno o dos tanques de nafta. Queremos demostrar que la austeridad puede estar presente incluso en las campañas, no sólo e n la función”, afirmó.

Repudio de periodistas al spot de Burlando

Varios periodistas, como Eduardo Feinmann y Pablo Duggan, repudiaron en Twitter que uno de los asesinos de Cabezas aparezca en el video de campaña de Burlando.

Crimen de Cabezas: Fernando Burlando, abogado de “Los Horneros”

El 2 de febrero de 2000, en juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda “Los Horneros” de La Plata (Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana), así como Gregorio Ríos, jefe de Seguridad de Alfredo Yabrán, y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo.

La Justicia los encontró culpables del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en enero de 1997. En ese juicio, Fernando Burlando fue abogado defensor de Los Horneros.

De acuerdo a lo que determinó la Justicia, la madrugada del 25 de enero de 1997, la banda criminal “Los Horneros” asesinó a Cabezas por órdenes del entonces misterioso y poderoso empresario Alfredo Yabrán, y a su jefe de seguridad, Gregorio Ríos. Dispararon a Cabezas en la nuca, dos veces, y luego prendieron fuego a su cuerpo dentro del Ford Fiesta que la revista Noticias había rentado para que el fotógrafo pudiera cubrir la temporada de verano de aquel año.

Actualmente, todos los condenados están en libertad.

En el caso de Auge, que ahora aparece en el video de Burlando, fue liberado en 2004 por reducción de pena a 18 años y por el dos por uno.

(Urgente24)