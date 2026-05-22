Perico: Recuperan rodados que tenían pedido de secuestro

Agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, de la Unidad Regional 6, procedieron al secuestro de dos motovehículos.

El hecho se registró en un sector del barrio Santa Rosa, donde observaron una motocicleta Gilera 110 CC; la cual tenía algunas anormalidades visibles.

Al hacerse presente el conductor, se realizó la consulta, que dio como resultado que tenía pedido de secuestro por robo.

Minutos más tarde, se hizo presente un familiar, a bordo de una motocicleta 150 CC.

Al consultar por la documentación del segundo vehículo, el conductor refirió no tenerla a mano. Por lo que también se procedió a la inspección del mismo.

Realizada una inspección técnica profunda, se estableció que el número de motor presentaba una anomalía, determinando que la numeración grabada no corresponde a la cuña original de fábrica, configurando el delito de adulteración de bien registrable.

Destacaron el trabajo del personal policial, que continúa realizando intervenciones de este tipo. Así también, se recomienda a la comunidad exigir siempre la documentación correspondiente y verificar los rodados antes de realizar cualquier compra de buena fe.