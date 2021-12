Peligra el fútbol por brotes de Covid-19, ¿y Argentina?

La pelota está infectada. Las principales ligas de Europa tambalean de nuevo por contagios masivos de Covid-19.

El Covid-19, otra vez protagonista en el fútbol. La llegada de la nueva variante de coronavirus, Ómicron, sacude al viejo continente y genera clima de 2020, donde los contagios estaban por las nubes. ¿Qué pasará con la Argentina?.

Suspensiones aquí, suspensiones allá. En Inglaterra y Alemania es donde más complicado está. En la Premier League, se postergaron 9 encuentros por masividad de casos en los planteles profesionales. En el país de la cerveza, ya se juega a estadios vacíos, otra vez.

En Inglaterra, los casos están en unos 70.000-80.000 diarios, lo que llevó a la suspensión de los partidos en esa liga. El invierno europeo ya es aterrador.

Los casos de Ómicron se duplican cada dos a tres días en Gran Bretaña, y se pronostica que próximamente desplazará a la Delta como la variante dominante del país. Según datos oficiales, en lo que va de diciembre, aparecieron 54 nuevos casos de coronavirus en los planteles de la Premier League, informó Clarín.

“Desde mi punto de vista, no entiendo en absoluto por qué no somos más abiertos sobre el tema. Mucha gente se contagia de Covid en este momento, es un hecho. Si me contagio, y espero que no, lo habría dicho sin ningún problema. ¿Por qué lo estamos ocultando? ¿Por qué nadie dice la cantidad de jugadores afectados? Siempre es un cierto número de jugadores y del cuerpo técnico. Vamos, dilo, para que todos entiendan por qué no podemos jugar, manifestó en tono exigente el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp”.

Por otro lado, el mediocampista del Bayern Munich, Joshua Kimmich, se reintegrará al primer equipo la semana siguiente, pasada la Navidad. El mismo Kimmich, causó mucha controversia por su declarada postura antivacuna y su posterior infección. En el mismo equipo; Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Choupo-Moting y Michael Cuisance también se manifestaron en contra de la vacunación y eso terminó repercutiendo económicamente, ya que el equipo bávaro les recortó el sueldo.

“Ahora, Joshua Kimmich se mostró arrepentido y se dispuso a recibir la primera dosis contra el coronavirus.”

Argentina

En Argentina, mientras la campaña de vacunación continúa desarrollándose, y el porcentaje de población antivacunas no genera un conflicto tan grande como el europeo, la cifra de contagios creció en las últimas semanas, en sintonía con la apertura de eventos masivos y actividades de todo tipo.

Y el fútbol no puede quedar eximido: si vuelven las restricciones y los cierres, se deberá aplicar la misma política en las calles y en los estadios. De momento, eso no sucedería pero no quiere decir que no vaya a suceder a futuro, por eso es importante intensificar los cuidados y no relajarse.

Hace unos pocos días, las alarmas se encendieron en Colón. Leandro Busatto, diputado provincial, se mantuvo cercano al plantel de Eduardo Domínguez, el pasado martes (14/12). A posteriori, se conoció que Busatto dio positivo de Covid-19.

Lo que generó todo un revuelo en el Sabalero, que tuvo que salir a hisopar a todo el plantel cuanto antes para la final que River le ganó a Colón por 4-0, en el Trofeo de Campeones. Para fortuna de los santafesinos, todos los hisopados dieron negativo.

