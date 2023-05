¿Peligra el funcionamiento de AFIP?: gremio advierte que falta personal y no alcanza para detectar a “grandes evasores”

Los jerárquicos del ente recaudador reclaman la urgente incorporación de trabajadores por la carga de tareas, “No tendremos personal calificado”, aseguran.

Mucho se habla de la sobredimensión del Estado y de la necesidad de limitar el ingreso a la administración pública. Sin embargo, en algunas áreas sucede todo lo contrario, tal como lo explicó el titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez (h), quien solicitó la inmediata incorporación de personal en el organismo recaudador.

El dirigente aseguró que de los 25.000 trabajadores y trabajadoras que había en 2013, hoy hay menos de 20.000 y explicó que “la formación de un inspector lleva más de cinco años”.

En diálogo con iProfesional, Estévez (h) advirtió que la situación laboral del organismo recaudador “es terminal, porque el personal está sobrecargado” y explicó que “la capacitación de un inspector no se hace de un día para el otro, ni hay una universidad que los prepare, sino que se van haciendo a través de la experiencia que adquieren día a día”.

Reiteró que “el formateo de un inspector es, en promedio unos cinco años” y señaló que “hay que entender que tenemos que lidiar con evasores que gozan de recursos de estudios jurídicos y contables internacionales; dicho en criollo, no son “bebes de pecho”. En esta línea, reclamó al administrador Carlos Castagneto que “redoble esfuerzos para que la planta de personal del organismo tenga nivel en cantidad y calidad”.

El funcionamiento de AFIP, afectado por una planta cada vez más limitada

El también secretario de Finanzas de las 62 Organizaciones Peronistas subrayó que “en el 2013 la AFIP contaba con un plantel de 25.000 empleados y empleadas, pero una década después el plantel no llega a 20.000, cuando creció la población y, en consecuencia, se encuentran más casos de evasión”.

Manifestó que “en estas condiciones es difícil llevar adelante una actividad que es fundamental para la economía del país” y graficó: “Si no se refuerza de forma urgente la dotación, en menos de 10 años la AFIP se va a convertir en la Administración General de Hacienda y Crédito de 1853”.

Estévez (h) recordó que “los militares que administraban la exDGI y la Dirección Nacional de Aduanas en los ’80, fueron reemplazados por civiles hace 40 años, pero ese personal se fue jubilando, renunció o falleció y no hay un reemplazo acorde con esas bajas que sufrimos, diría, mes a mes”, y agregó “a esto debemos sumarle que hay más de 400 jubilaciones mensuales, lo que implica la necesidad de reformar el organismo público”. Relató que “a medida que pasan los años, aumenta en millones la cantidad de contribuyentes inscriptos y más del doble la fiscalización presencial”.

Los empleados de AFIP no alcanzan para contener las evasiones

El titular de Upsafip aseguró: “Si esta decisión no se toma en forma urgente y se encara una reestructuración y modernización de la AFI, con la consecuente incorporación del personal, el organismo no contará no solo con trabajadores y trabajadoras para cumplir con las tareas básicas, sino que no tendremos personal calificado para enfrentar a los grandes evasores”.

El titular de la Upsafip puntualizó: “Escuchamos a algunos candidatos que sostienen que hay que reducir el gasto público, denostando al Estado, pero parece que no tienen que cuenta que el ingreso de recursos tributarios en estado óptimo en fundamental para el funcionamiento del país, lo que es imposible con una planta disminuida y sin suficiente capacitación”. Y remarcó: “Debemos dejar en quede claro que no hay Estado nacional sin fisco, y no hay futuro en el fisco sin empleados calificados”.

Admitió que a partir de la pandemia del Covid-19, el personal de la AFIP absorbió desde funciones propias de varios ministerios y entes autárquicos y remarcó que el organismo “se ha transformado actualmente en un súper ministerio por todas las tareas que debemos llevar adelante”. Y admitió: “No podemos exigirle a Castagneto, que pueda mejorar los resultados o llevar adelanta las tareas de fiscalización con los actuales recursos humanos; no porque no estén capacitados, sino porque son diversas las tareas a cumplir”.

Por eso la organización gremial le exigió al Poder Ejecutivo que “disponga las medidas para dirigir recursos humanos y materiales a la AFIP a fin de fortalecer el pilar fundamental de la recaudación” del país” y agregó que el organismo es la principal ventanilla de todas las ayudas sociales”.

(iprofesional.com)