Pautas para el cuidado de la salud en la peregrinación a Punta Corral

Salud recuerda las recomendaciones para el ascenso y descenso hacia y desde el Santuario.

En vísperas de una de las manifestaciones religiosas más importantes de la provincia en honor a la Virgen de Copacabana de Punta Corral hacia donde llegan miles de peregrinos cada año, el Ministerio de Salud de Jujuy reitera a la población la importancia de seguir pautas que permitan el cuidado integral y aseguren el bienestar de cada persona.

La tradicional expresión de fe en la región de la Quebrada, incluye el ascenso a pie hasta el Santuario tanto por Tunalito donde se recorren 16 kilómetros llegando a casi 4000 metros de altura o por Tumbaya con un total de 26 kilómetros a una altura aproximada a 3800 metros, sumando tramos de caminata por el lecho del río.

En ese marco, es fundamental tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Chequeo previo: la consulta con el médico de cabecera para realizar estudios básicos es una de las medidas centrales. Esto permite contar con el apto médico para el ascenso y actualizar exámenes como electrocardiograma, laboratorio, radiografía de tórax, ergometría, por ejemplo. El control es clave si se presentan enfermedades crónicas

• Uso de ropa y calzado cómodos: considerando que el camino demanda varias horas de recorrido, la ropa y el calzado deben permitir el movimiento del cuerpo sin ajustar porque el roce o la fricción pueden dificultar el paso o incluso provocar lesiones

• Hidratación permanente: mientras se camina se debe consumir agua segura en pequeños tragos. Cada persona debe llevar agua segura ya que es un recurso que no se encuentra en el trayecto. Se desaconsejan las bebidas energizantes ya que pueden funcionar como estimulantes, pero producir agotamiento muscular posterior

• Alimentación ligera: la mejor opción son los hidratos como caramelos, galletas dulces y líquidos con azúcar que ayudan en la primera etapa de camino • Evitar el consumo de sustancias: es imprescindible evitar la ingesta de alcohol, el tabaquismo, la automedicación y el consumo de cualquier otra sustancia ya que, además de sus propios efectos, en combinación con las condiciones de la zona, pueden complicar el estado de salud en general

• Descansos periódicos: dado el esfuerzo que implica especialmente el ascenso, cada 20 minutos de caminata se deben realizar pausas de 10 minutos.

Importante: situaciones que pueden presentarse en Punta Corral

Considerando la altura del terreno y las condiciones climáticas de la región, se pueden presentar situaciones específicas como:

• Mal agudo de montaña: se estima que el 90% de los peregrinos pueden transitar los síntomas de la falta de oxígeno en la circulación sanguínea en algún momento del recorrido ascendente o descendente. Personas con hipertensión, diabetes o comorbilidades deben extremar cuidados, cumplir con la medicación de los respectivos tratamientos y de ser posible, llevar fotos en el celular de los últimos estudios realizados para exhibir ante una potencial asistencia de emergencia.

• Personas de riesgo: niños, embarazadas y adultos mayores no deberían ascender al Santuario por la dificultad respiratoria, el esfuerzo cardiovascular, el agotamiento extremo y posibles incidentes. Tratándose de una cuestión de fe, se pide igualmente elegir circuitos seguros, acudir siempre acompañados y dar alerta de inmediato ante el primer síntoma de malestar.

• Necesidad de asistencia: ante caídas, torceduras, golpes, dificultad para respirar, mareos o cualquier tipo de situación que comprometa la salud, la persona debe permanecer en un lugar fijo y dar alerta pidiendo ayuda a los peregrinos que suben o bajan de modo que llegue el mensaje al personal capacitado para la atención. A quienes se encuentran con alguien que requiera asistencia, se solicita indicar colores de la vestimenta para ubicar rápidamente a la persona.

Salud al servicio de los peregrinos

El operativo integral desplegado en Punta Corral reúne a diferentes áreas del Gobierno de Jujuy. El SAME 107 coordina la asistencia sanitaria, disponiendo de 11 puestos en ubicaciones estratégicas de los caminos, siendo un trabajo único en su tipo a nivel sudamericano por condiciones como la altura y el tipo de terreno. El punto principal de atención es el puesto ubicado en Tumbaya, donde se ubicará el Hospital de Campaña para recepción inmediata de las personas que llegan de los distintos puestos. Además de los agentes propios de Salud de Jujuy, las jornadas contarán con la colaboración de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) presente con un total de 26 personas y equipos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba.