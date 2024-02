Paula Chaves habló sobre los rumores de infidelidad de Pedro Alfonso con Flor Vigna

La modelo y conductora se mostró bastante enojada con quien sacó a relucir nuevamente esta versión.

En 2016, Flor Vigna fue pareja de baile de Pedro Alfonso en Bailando por un Sueño y luego hicieron temporada teatral juntos. En esa época, Paula Chaves estaba dando a luz a su segundo hijo con el productor y no le causó nada de gracia escuchar que vinculaban a su marido con la influencer.

Si bien pasaron muchos años y Paula ya se había olvidado del tema, volvió a ser noticia cuando Mimi Alvarado, la mujer de Luciano “El Tirri”, aseguró en un programa de televisión que Flor Vigna fue la amante de Pedro Alfonso.

“¿Hasta cuando voy a salir a aclarar que mi marido no me cagó con Flor Vigna?”, se preguntó Chaves, durante un móvil con LAM.

“Obvio que es mentira. Ya lo dijimos los tres y nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y que no pasó nada. Por eso, ni le damos lugar”, aclaró Chaves.

“Yo posta, me había olvidado del tema, yo soy así. Caemos como en el coletazo de todo el bardo que se armó en el Bailando. A mí Flor nunca me dio celos, otras sí me dieron celos, Flor en particular nunca me dio celos. O sea, nunca me generó nada. Como mujer, yo estaba recién parida de Baltazar, con toda la revolución hormonal, ella venía un montón a casa con Nico (Ochiatto), me acuerdo que ensayábamos en el living de casa, Oli se iba a los ensayos con Pepe y con Flor. Nunca me dio celos”, agregó.

“Primero y principal, confío en mi marido. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, nunca me dio celos. A mí lo que me da un poco de fiaca y me cansa un toque, es que cualquiera tira cualquier cosa y es un rumor que ya se instala y todo el mundo dice ‘porque yo sé, porque yo vi’. Si vieron o saben, que digan”, continuó.

Por último, agradeció que sus hijos estén ajenos a esta situación: “Por suerte mis hijos no usan la tablet, no ven el celular, pero se habla con una liviandad de todo y de verdad, no es por menospreciar pero que esto sea un rumor que lo lanza Mimi y lo empiezan a replicar, y lo instalan. Con ella compartimos una temporada en Carlos Paz y fue muy copada, conmigo siempre la mejor, salíamos a comer… No puedo estar sentándome a aclarar lo que cualquiera tira porque se le canta y empiezan a replicarlo. Yo le creo a mi marido. Sé lo que viví en ese momento y no voy a dejar de creerle a Pedro que estoy con él hace 13 años, por creerle a una chica que un día se le dio por decir que ella también era una picaflor y lanzó todo de nuevo… Me agota”.

Antes de irse del móvil, dejó una reflexión de vida que aprendió tras la muerte de su mejor amiga a los 37 años como consecuencia de un cáncer: “Aprendí que la vida es corta, es una única vida que tengo y por eso decido vivirla con buena onda, con alegría, con amor, haciendo cosas que me hagan bien. Ya engancharme y desgastar mi energía, sería una boluda”.

(NA)