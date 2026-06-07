Patricia Ríos: «Garantizamos el diálogo y la protección de los productores tabacaleros de Jujuy»

Tras el ingreso del proyecto de prórroga y modificación de la Ley 5918 de Emergencia Tabacalera a la Comisión de Economía de la Legislatura, la diputada Patricia Rios, llevó absoluta tranquilidad a las familias productoras de los Valles y aseguró que «la prioridad absoluta es el resguardo de la actividad productiva».

«Este es un proyecto de ley que recién ingresó a la Legislatura, que está en comisión y, como corresponde en democracia, vamos a convocar a todos los sectores involucrados para debatir, escuchar y analizar cada punto. Nadie va a votar nada a libro cerrado ni entre gallos y medianoches», aclaró la legisladora del Frente Jujuy Crece, remarcando la apertura al consenso.

A su vez, Rios recalcó que el espíritu de la prórroga es «netamente protector para el eslabón más débil de la cadena «Lo único que queremos hacer desde esta Legislatura es exactamente lo mismo que venimos haciendo estos últimos doce años: cuidar al sector productivo, proteger el bolsillo de los productores y garantizar que la actividad siga de pie, su sustentabilidad mas allá de esta campaña. Algunos quieren ahogar la cooperativa cuando no se han pagado los reajustes todavía. Los mismos que le ponían el cartel de remate entonces. Frente a este escenario, los productores, todos los que trabajan en el sector y los Jujeños tienen que ver con claridad quién es quién en esta foto”.

En ese sentido, sumó un compromiso directo hacia las familias tabacaleras de los Valles, afirmando: «Al productor le decimos que esta prórroga busca defenderlos de la parálisis nacional y de las complicaciones financieras. Tengan la seguridad de que los vamos a convocar a la Legislatura para que el debate sea de cara a la gente y con los números sobre la mesa».

Cuentas claras y defensa de la Coparticipación provincial

Respecto a las modificaciones propuestas para aumentar el control y la transparencia en el Plan de Saneamiento, la diputada fue clara sobre la necesidad de involucrar al Ministerio de Hacienda y consideró que «a algunos les molesta que hablemos de control, porque se acostumbraron a manejar los recursos sin rendir cuentas». «Si la ley original sirvió durante una década para salvarlos con garantías del Estado Provincial, no pueden cuestionar ahora que la prórroga es un ‘atropello’. Atropello es que el sector no pague sus deudas y le terminen afectando la coparticipación a todos los jujeños», apuntó.

Asimismo, indicó que «el control del Ministerio de Hacienda no es contra el productor, es a favor de la transparencia y del cuidado de los recursos públicos».

Al analizar el rol de la oposición, Rios lamentó la «doble vara» de algunos legisladores y la desinformación que intentan instalar en el campo, señalando que «hay nuevos dirigentes que van al revés de lo que hace su propio gobierno en Buenos Aires».

«Desde el 3 de febrero de 2026, la Secretaría de Agricultura de la Nación tiene en evaluación los POAs para Jujuy; tanto los que corresponden al 80% como al 20%», recordó y subrayó que «en 2025 esos planes se aprobaban en enero; hoy estamos en junio y Nación no firmó una sola resolución. A la fecha, se estima un saldo de $5.100 millones de recursos recaudados del 20% para la provincia».

«Siempre existen los que desinforman y aprovechan estos momentos para hacer demagogia acá, pero en Buenos Aires los Poas siguen sin aprobación», advirtió.

Para finalizar, la diputada se refirió a las declaraciones públicas del presidente de la Cámara del Tabaco, Pedro Pascuttini, pidiéndole «responsabilidad ante la discusión legislativa». «Hay dirigentes que confunden las fechas. Que Pascuttini deje de hacer política, que no estamos en elecciones. Hoy le toca ser autoridad de la Cámara del Tabaco y no candidato, por lo tanto su responsabilidad actual es sentarse a gestionar para los productores y aportar soluciones en la comisión, no armar tribuna ni desinformar a las familias tabacaleras».

Hoy la agenda tabacalera tiene que estar apuntada a la baja recaudación del FET, a los problemas que trae la sobre oferta internacional, a la regulación impositiva de los nuevos dispositivos de fumado y al contrabando de cigarrillos. Pero lejos de querer accionar a favor de los productores, solamente buscan instalar temas de confrontación. No están viendo que la demanda de los productores va por otro camino, el contexto requiere adaptación, pero insisten con el desgaste político de siempre”, completó.