Patricia Ríos, cuestionó con dureza el diagnóstico de La Libertad Avanza sobre el comercio informal

La diputada provincial Patricia Ríos (Frente Jujuy Crece), cuestionó con dureza el diagnóstico de La Libertad Avanza sobre el comercio informal y denunció el desmantelamiento de políticas nacionales de fomento productivo y laboral que afectan directamente a los jujeños.

En este contexto, la legisladora advirtió una “contradicción directa entre el discurso local de los libertarios y las acciones de su gobierno nacional”, indicando que “mientras las fuerzas del cielo pregonan el apoyo al sector informal en nuestra provincia, su gobierno nacional avanza en la eliminación de programas históricos para PyMES y emprendedores jóvenes”.

En su análisis, Ríos destacó la gravedad que implica la derogación de artículos fundamentales de la Ley 24.467 (Desarrollo PyME) y el desfinanciamiento de la Ley 25.872, la cual daba vida al Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.

“El panorama es muy distinto al que los referentes libertarios dibujan en sus redes”, resaltó la diputada y explicó que “están eliminando herramientas fiscales, financieras y de inserción internacional que eran el motor de nuevos emprendedores. Es una irresponsabilidad ignorar que el ajuste de Nación le quita el piso de sustentación a cualquier feriante que quiera crecer”.

El foco de la crítica se centró en Federico Canedi, presidente del bloque de LLA en la Legislatura, a quien Patricia Ríos acusó de sostener una visión “reduccionista”.

“La receta de Canedi de menos burocracia y más desregulación carece de sustento legislativo”, aseveró, para luego precisar que la propuesta opositora parece más un “eslogan con estética de redes, lleno de videos y placas violetas, pero vacío de contenido real y compromiso con las instituciones”.

Asimismo, aseguró que Canedi ignora —por opción o desconocimiento— que la provincia de Jujuy ya aplica medidas concretas para reducir la presión fiscal.

Entre estas mencionó:

Exención de 12 meses en Ingresos Brutos para quienes se inscriban espontáneamente.Exención del 100% en Ingresos Brutos para la industria manufacturera.

Adhesión al Sistema Único Tributario (SUT), permitiendo unificar el pago de Ingresos Brutos con el Monotributo nacional.

Ampliación del Régimen Simplificado a categorías D a K.

Régimen de Fomento de Inversiones, con beneficios fiscales vinculados al empleo local.

Otro punto de fricción fue el reciente acercamiento de Canedi al Sindicato Único de Trabajadores de Ferias (SUTFRA) y la promoción de la billetera virtual Waya. Ríos calificó de “absolutamente contradictorio” que su par libertario busque posicionarse como interlocutor sindical mientras su propio partido a nivel nacional impulsa reformas que buscan debilitar la representación gremial.

“Son de manual: intentan legitimarse con aplicaciones móviles y fotos de ocasión, mientras en los hechos atentan contra la estructura de los trabajadores y el federalismo. En Jujuy gobernamos con realidades, no con filtros de Instagram”, concluyó la legisladora de Jujuy Crece.