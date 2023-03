Pasó un mes y sin noticias de Nataniel Guzmán desparecido en Mendoza

Nataniel Guzmán el abogado jujeño desapareció el 27 de enero y este lunes hizo 30 días sin ninguna novedad, pista o indicio para poder encontrarlo

Paralelamente a la búsqueda ordenada por la justicia mendocina, sumado a la recompensa ofrecida por el gobierno de esa provincia, familiares, compañeros de trabajo y amigos no cesan en poder encontrarlo.

Hoy, su madre, Silvia Saavedra, se volvió a referir al cumplir el mes, de lo que se hizo, se está haciendo, para que tomen conocimiento aquellas personas que siempre están comunicándose con ella para saber novedades de su búsqueda.

Agradeció el acompañamiento que está teniendo en estos momentos difíciles por lo que está atravesando, a la que calificó como una lucha y en especial con la justicia en el país, recordando que hace un mes que no se sabe nada de su hijo, que los tiempos de la justicia son muy elásticos, “ya hace 30 días que su búsqueda no dan resultados, por drown, con perros, con los rastrillajes, es como que la hipótesis del fiscal es una mera sospecha, como la que yo puedo llegar a tener, pero hasta que no se demuestre lo contrario, para mi sigue siendo subjetiva”.

Agregando luego sobre esto, “es muy dura, porque es como chocar contra una pared, y gracias a las fortalezas que me dan los amigos de Nataniel, agradezco además el acompañamiento, inclusive se hicieron eco los integrantes del sindicato al que él pertenecía, a mi ahora me importa muy poco los momentos político que se están viviendo, porque muchos políticos están más abocados a las elecciones que a buscar a una persona desaparecida que trabaja en el poder Judicial”.

En otra parte y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, la mamá del desaparecido dijo, “hoy me interesa mi hijo, es lo único que me interesa, y es para lo que vine, porque si es necesario tendré que ver que otras acciones puedo yo tomar para ser escuchada. Soy fuerte, pero estoy algo debilitada, pero no por eso me van a doblegar”.

Finalmente pidió que sigan rezando a los que están haciendo oraciones para su pronta aparición, que la sigan ayudando y que triunfe la verdad, comentando que este martes tuvo una reunión importante con abogados en la Secretaría de Seguridad y espera haber sido escuchada con la esperanza que se pueda transitar otro camino para poder encontrar a su hijo y con vida.