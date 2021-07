Pase a planta permanente de municipales: Ediles sampedreños piden que sea derogada la ordenanza

Concejales de la oposición de San Pedro de Jujuy quieren derogar el pase a planta permanentemente que fue sancionada por el concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy y que fuera aprobada en la sesión anterior.

El presidente del concejo deliberante de San Pedro Cristián Aguirre comentó, “la sesión aún no ha finalizado, todavía estamos a la mitad del orden del día, hemos pasado a un cuarto intermedio acompañado por los concejales de la oposición Jurado y Cosaneski”.

Detalló lo que estaba para ser tratado en el recinto, “es importante para nuestra ciudad que es la construcción de un nuevo registro civil, el intendente ha envidado un proyecto que es la desafectación de un espacio público para construir allí y con esta desafectación se pueden continuar los tramites en el gobierno de la provincia para que envíen los recursos para la construcción de este registro civil, el cual, mientras más antes lo aprobemos más antes iniciaran los tramites así que nos han acompañado los concejales para pasar un cuarto intermedio, el cual he mocionado para constituirnos en comisión y dictaminar sobre el tema y poder aprobarlo el día de hoy sobre tablas”.

“En minutos continuaremos la sesión ya que hay proyectos interesantes para debatir como la supuesta agresión al concejal Moisés y otros temas de ese tenor, nosotros tenemos nuestra postura y vamos a debatir sobre el tema y por qué no acompañan los proyectos” informo el edil.

Con respecto a la ordenanza aprobada del pase a planta permanente el concejal remarcó, “la primera parte ha sido bastante intensa porque hablamos sobre el tema de planta permanente la cual no han acompañado, no han aprobado ni tampoco ha asistido la oposición y teníamos que tratarlos, ellos se justificaron, nosotros tenemos nuestra postura, el concejal Julio Moisés ha sido muy explícito, a manifestado que la ordenanza del pase a planta permanente debe caer textualmente, dijo que debemos voltear dicha ordenanza y luego ver que hacemos y tratar nuevamente el tema, es decir que al voltear dicha ordenanza implica que este año no se podría volver a tratar el tema, sino recién el año que viene para realizarla conforme a como ellos creen que sería conforme a derecho”.

Para finalizar Aguirre expresó, “nosotros hicimos las cosas de forma correcta. a derecho no hay ningún manejo en la ilegalidad, obviamente le dije al concejal que eso era a lo que ellos estaban acostumbrados, no nosotros, así que todo tiene una explicación legal. este pase a planta permanente no tiene que caer porque serán 250 familias que quedaran en la incertidumbre, si estarán en la lista o no, si tendrán o no la preciada estabilidad laboral, es una actitud injusta para los trabajadores municipales, esperemos que deponga su actitud con respecto a la aprobación de la ordenanza la cual solo beneficia a los trabajadores municipales, no a nosotros simplemente a 250 familias”.