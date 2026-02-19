Paro nacional: La CGT regional Jujuy adhirió de manera contundente

El secretario general de la Uocra y secretario gremial de la CGT regional Jujuy, Ramón Neyra, destacó la alta adhesión al Paro Nacional en la provincia. «La CGT Regional Jujuy adhirió al Paro Nacional, con una fuerte participación en el sector de la construcción, UTA y distintos gremios», afirmó.

Neyra enfatizó que el paro fue contundente y que los trabajadores no están dispuestos a perder derechos conquistados. «Se le dijo no a la reforma del Presidente Milei, porque no vamos a permitir que nos saquen de la noche a la mañana esos derechos», aseguró.

El dirigente gremial agradeció el apoyo dado por los trabajadores de la provincia y anunció que seguirán luchando en defensa de sus derechos. «Vamos a seguir trabajando en el interior de la provincia, visitando lugares como Libertador General San Martín, para decir no a la reforma laboral», concluyó.