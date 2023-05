Paro de ATE: Movilizaron a Casa de Gobierno y hubo incidentes con la Policía

En el marco del paro realizado este viernes, esta mañana, integrantes del gremio ATE Jujuy se movilizaron por las calles céntricas hasta llegar a Casa de Gobierno para pedir la reapertura de paritarias, la resolución en el conflicto de los capacitadores laborales, mejora salarial y el pase a planta permanente.

En su llegada a Casa de Gobierno para dejar el petitorio, se produjeron algunos incidentes con personal policial perteneciente a Infantería que custodiaban el frente del edificio gubernamental, en las escaramuzas arrojaron gas pimienta, pero afortunadamente no pasaron a mayores.

Una de las afiliadas de ATE, Fabiana comentó, “yo soy empleada publica con 15 años de servicio y estoy aquí reclamando un salario justo para nosotros porque no es posible que vallamos a trabajar y el sueldo no te alcance ni para comprarte un calzado, ya que todo el sueldo se nos va en la comida y el transporte, no hay dinero que alcance y no es justo que cobremos un básico de supuestamente 25.000 pesos y con todos los ítems apenas llegamos a 70.000 pesos. Entonces estamos bajo la línea de la pobreza, por ello hoy acompaño a mi gremio a movilizar y a reclamar por un salario justo”.

Luego destacó, “nos pintan a Jujuy como una provincia próspera con recursos y que puede salir adelante, pero no es así, deberían mantener a sus empleados públicos como corresponde, por lo menos con un salario digno, cuando en otras provincias están pagando mucho mejor y acá seguimos olvidados”.

Por otra parte, recalcó, “solicitamos una recomposición salarial y también el reconocimiento de la gente que viene trabajando desde hace años ya sean precarizados y capacitadores porque tampoco los consideran y cuando los usan para las campañas políticas, después lo dejan a la deriva, cobrando un sueldo alguno de 20.000 pesos”.

A su vez agregó, “por ejemplo yo pertenezco a Desarrollo Social y allí no te reconocen, porque o sos servicio generales o prácticamente sos administrativo, no hay término medio, no te reconocen si estudias o si tienes algún título, no te reconocen nada y en toda la administración pública es así. Solamente los profesionales cobran bien, además la insalubridad que nosotros soportamos y tampoco nos dan la indumentaria de trabajo, nosotros tenemos que ver la forma de comprar la ropa para ir a trabajar, todos los días asimismo, también pagamos un transporte que es caro donde viajamos como animales porque yo vivo en Alto Comedero y para venir a trabajar es complicado”.

Con respecto al conflicto con la Policía mencionó, “se vio que en las esquinas no colocaban policías para cortar las calles y la gente quería circular, es decir que ellos estaban propiciando para que nosotros nos peleemos con la gente porque ellos quieren circular, pero nosotros solamente marchábamos nada más porque es nuestro derecho al reclamo. Acá la policía comenzó a presionar porque supuestamente no nos dejaban avanzar y nosotros solamente queríamos hacer una asamblea acá en la plaza y esperar ser recibidos por el gobierno para plantearle la situación que ya ellos conocen”.

Además, añadió, “nosotros somos la nueva gestión de ATE que trata de construir y no de destruir, por ello nosotros no somos violentos, nosotros solamente estamos haciendo respetar nuestros derechos de marchar, pero queremos que nos reciban y nos atiendan, que algún ministro reconozca nuestro pedido o que nos escuchen y que nos abran las puertas de la Casa de Gobierno que es del pueblo”.

Para finalizar recalcó, “seguiremos con una asamblea en la glorieta donde vamos a decidir las medidas a seguir y vamos a revelar la situación de algunos compañeros que se pusieron un poco mal ante la presión de la Policía y respondieron”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ