Paro de ATE: Afiliados de San Pedro no acompañaran la movilización en la Capital

La seccional ATE de San Pedro, resolvió no estar presente mañana viernes en la movilización San Salvador de Jujuy.

Esta resolución la tomaron teniendo en cuenta que no fueron convocados por ATE Capital para participar de la asamblea donde se decidió esta medida de fuerza. Aclararon que en San pedro solamente las medidas se realizaran, pero en sus lugares de trabajo.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “mañana tenemos un paro sin asistencia a los lugares de trabajo y principalmente acá en San Pedro de Jujuy por los compañeros del listado para la recategorización el cual estamos esperando respuesta. También por la situación de los capacitadores laborales y por último la situación salarial ya que aún no hay ninguna convocatoria a paritarias, por lo tanto nuestro gremio junto con otros sectores de la provincia de Jujuy mañana estamos convocando un paro sin asistencia a los lugares de trabajo”.

Luego Brizuela detalló, “por otro lado desde nuestro gremio estan convocando a una movilización en la Capital jujeña porque nosotros consideramos que en el congreso resuelto no fuimos convocados y no tuvimos las herramientas necesarias para poder participar. Estamos a 7 semanas de las elecciones de nuestro gremio y curiosamente desde Jujuy están haciendo llevar a los compañeros de manera tramposa y mintiéndoles con falsas promesas, que va a haber una respuesta, así que nosotros no vamos a ir en contra de la medida de fuerza de mañana y convocamos a los compañeros y compañeras de salud, educación, municipios a que adheríamos a las medidas de fuerzas, pero en sus lugares de trabajo así se visibilice”.

Especificando a la vez Brizuela, “no vamos a ser partícipes de una medida de campaña porque en estos 4 años sin respuestas, siempre con salarios bajos y con políticas en contra a los derechos de los trabajadores, siempre a favor de las políticas de gobierno, además nunca se pronunciaron en contra de los tarifazos y aumentos que ya estamos rondando una inflación del 108% y el bolsillo está totalmente desgastado, no se hace nada, lo único que hacen es festejar el triunfo del 7 de mayo del gobierno, por lo tanto nosotros no paramos y hablo en nombre no tan solo de San Pedro de Jujuy sino también de los compañeros que estamos buscando la unidad de acción, así el 9 de agosto podamos decidir entre todos”.

Además, recalcó, “nosotros siempre estuvimos cada vez que nos necesitaron en materia gremial, en materia de ayuda y en materia de asistencia a nuestros compañeros, por lo tanto compañeros de Humahuaca, Tilcara, La Quiaca, Perico, El Carmen, Libertador, San Pedro hoy estamos en un marco de unidad. Seguramente la próxima semana habrá una conferencia de prensa de un espacio donde nos estamos sumando todos para decir que no vamos a acompañar las medidas de fuerza que convoca el secretario general Carlos Sajama”.

A esto agregó, “así que nosotros estamos en rechazo porque nos no llamaron y no nos convocaron para esto, además yo soy un secretario general de la delegación de San Pedro y es una falta de respeto que se coloquen colectivos y que lleven gente distintas de otras cooperativas e hinchadas de futbol que no coinciden con nuestra realidad de los trabajadores, además a nosotros no nos garantizan la devolución de huelga, al igual que lo fueron las anteriores porque a algunos compañeros le descontaron hasta 10.000 pesos, hasta el momento no se hizo nada y curiosamente utilizar a los compañeros para que mañana vayan a caer en un pozo o descuento de esa índole para escuchar un discurso vacío de contexto, vacío de política y de una candidatura utilizando a la gente, la verdad que no conduce absolutamente a lo que nosotros planteamos de ATE y del gremio que queremos que sea un gremio fuerte, que dé discusión, que dé pelea y que de lucha contra las políticas de ajuste del gobierno provincial y nacional”.

Para finalizar expresó, “estará en cada uno de los afiliados el participar o no, queda abierta la decisión, lo que no vamos a permitir y ya se hizo, es que están haciendo una campaña sucia en contra de nosotros y de nuestra familia, lo cuales ya hay denuncias penales realizadas para que corroboren claramente lo que están diciendo y metiéndose, no en contra de nuestras políticas, sino metiéndose con las cuestiones personales de la familia. También curiosamente estábamos peleando porque más de 200 compañeros municipales no salen en el padrón para las elecciones del 9 de agosto, por lo tanto vamos a denunciar en la justicia, en el Ministerio de Trabajo y ante los responsables de esta situación, así los compañeros afiliados aportantes puedan ir el 9 de agosto a las urnas y si no salen en el padrón claramente es un fraude pre anticipado, lo que hoy estamos denunciando en toda la provincia como hicieron en Perico y lo están haciendo en la Capital jujeña y en distintas partes de la provincia”.