Paro de ADIUNJU a del 16 al 20 de junio

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), junto a la CONADU Histórica confirmó un paro total de actividades por 120 horas para la semana del 16 al 20 de junio.

Los reclamos son mejoras salariales, mayor presupuesto para las casas de altos estudios y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde ADIUNJU explicaron que la falta de convocatoria a paritarias, la constante pérdida del poder adquisitivo del sector y un presupuesto que consideran insuficiente agudizan la crisis en las universidades públicas de todo el país. Ante este panorama, advirtieron que la continuidad del conflicto y la falta de respuestas estatales ponen en riesgo el dictado normal de las clases de cara al segundo cuatrimestre.

A través de un documento oficial, el sindicato docente remarcó que en la actualidad no existen mesas de negociación formal en curso con las autoridades nacionales y rechazó cualquier tipo de condicionamiento a los reclamos del sector. Asimismo, ratificaron que se mantendrán tanto las acciones gremiales directas como las presentaciones judiciales iniciadas para garantizar el sostenimiento económico de la educación superior.