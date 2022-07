¿Para qué sirve la Literatura?

Por: Lic. Facundo Lerga

Y… para tantas cosas: evasión, dominación, memoria, denuncia, arte… Las teorías de la literatura a lo largo del Siglo XX no se han puesto de acuerdo y el asunto sin resolverse sigue haciendo correr ríos de tintas.

A despecho de las polémicas sesudas de nuestros teóricos, más por desconocimiento de la ciencia literaria que por osadía, “los padres puritanos” (que ya proscribieron un cuento y una novela en las últimas semanas) están imponiendo la idea, la única idea, de que la literatura en la escuela debe ser necesariamente un tipo de extensión o un ejemplo de la ética conservadora.

¿Cómo es posible pensar la literatura en estos términos? ¿No ha pasado demasiada agua bajo el puente? ¿No ha quedado muy atrás toda esa literatura neoclásica que solo pensaba en adoctrinar la conducta? En nombre de “con mis hijos” no, ¿pueden venir a imponernos su fanatismo?

De “los padres puritanos” ya nada me sorprende, de un burro podes esperar una patada; lo que de verdad me causa sorpresa es que la escuela, nuestra escuela, no esté dando respuestas a esta avanzada moralizante de padres y madres quilomberos. En la escuela, en sus lineamientos, por lo menos en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios y en los diseños provinciales, hay una idea de operativa de literatura en la escuela, una idea de qué debe enseñarse y cómo. En las aulas sabemos los profes que debemos enseñar una literatura que promueva a la lectura crítica, estratégica, estética, sabemos que a la literatura hay que ponerla en discusión para que los estudiantes contrasten opiniones y sabemos que hay que darla como una forma en que se vuelva una manera de expresión.

Dice el NAP (núcleo de aprendizajes prioritarios):

La ampliación de los repertorios de lecturas literarias y el fortalecimiento de su formación como lectores críticos y autónomos que puedan generar paulatinamente itinerarios personales de lectura

El diseño de Jujuy tiene unas líneas interesantes en este sentido:

“La Literatura como expresión artística transgrede, transforma e incita y contribuye en la formación de subjetividades, ya que supone un modo distinto de comprensión del mundo y del texto”.

Operatoria, subjetividad, inteligibilidad… Pero vas a creer que no hay una sola línea a esta moral pacata que quieren enarbolar “los padres puritanos”. No la hay, no hay proscripciones ni ostracismos, no hay canon, no hay “malas palabras”…

Entonces ¿Por qué le damos bola a “los padres puritanos”? ¿Por qué dejamos que vengan a quitarnos los libros del aula? ¿Por qué dejamos que nos impongan una idea resiudal de la literatura? ¿Acaso solo quieren libritos con “enseñanza” o “moraleja”? ¡Que vayan a una librería y se compren el último de Jean De La Fontaine!

Pero vuelvo sobre lo mismo, no me preocupan “los padres puritanos”, estos últimos victorianos, como podría decir Foucault; a mí me preocupa cómo las autoridades, las que deberían velar los lineamientos educativos que están escritos y están funcionando, que las autoridades permitan que estos mojigatos de la palabra por ejemplo te suspendan a un colega porque el cuento decía “teta” o que te prohíban la novela Cometierra porque hay una “escena pornográfica”.

Díganles que no hay escena pornográfica, que no jodan, que hay palabras, que hay arte, que hay cultura, que hay, como señala la poética del romanticismo: “mundos posibles”.

Díganle eso y que, si no se pudiese leer “pornografía literaria”, no podríamos enseñar El Matadero de Echeverría que nos describe bien clarito una violación en manada.

Yo por mi parte solo espero que no llegue esta moda pudorosa, moda de santurrones y santurronas, pero, si llega a Jujuy, hay que pararse de manos.

Lic. Facundo Lerga, catedrático de la UNJu