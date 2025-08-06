Para docentes: Imperdibles oportunidades para capacitación y crecimiento profesional

Agosto se presenta como un mes emocionante para los docentes de Jujuy, con una variedad de cursos y eventos diseñados para potenciar sus habilidades y conocimientos.

La provincia se prepara para ofrecer a cientos de educadores, diferentes encuentros y capacitaciones que buscan mejorar la calidad educativa y promover la inclusión en las aulas.

Festival Spark: Ciencia, Arte y Tecnología para Docentes de Nivel Primario

El 9 de agosto, el Centro de Innovación Educativa será el escenario del Festival Spark, un encuentro destinado a docentes de nivel primario que busca fusionar la ciencia, el arte y la tecnología en el aula. Esta iniciativa promete ser un espacio de intercambio y aprendizaje para los educadores que buscan innovar en sus prácticas docentes.

Feria del Libro: Estrategias para Potenciar la Alfabetización

El 13 de agosto, el Teatro Mitre será el lugar de encuentro para la conferencia “Jujuy Aprende: Estrategias actuales y caminos para potenciar la alfabetización”, dictada por Silvina del Pópolo y Paula Campos. Esta charla se centrará en compartir estrategias efectivas para mejorar la alfabetización en la provincia.

Congreso sobre Inclusión Educativa: Desafíos y Prácticas para Transformar la Escuela

El 14 de agosto, el Colegio del Salvador será el escenario del Congreso sobre Inclusión Educativa, donde María José Borsani, Miriam Pekler y Celeste Fernández compartirán sus experiencias y conocimientos sobre cómo transformar la escuela para hacerla más inclusiva. Este evento busca promover la reflexión y el intercambio de prácticas entre los docentes.

Formación en Alfabetización para Docentes

El 30 de agosto, comenzará el ciclo de formación en alfabetización, segunda cohorte; ateneos para cientos de docentes de toda la provincia, en escuelas de la Red Alfa. Esta iniciativa busca fortalecer las habilidades de los educadores en el área de la alfabetización y mejorar la calidad educativa en Jujuy.

Un Mes de Oportunidades para el Crecimiento Profesional

En resumen, agosto se presenta como un mes lleno de oportunidades para los docentes de Jujuy, con una variedad de cursos y eventos que buscan mejorar la calidad educativa y promover la inclusión en las aulas. Estos encuentros y capacitaciones son un claro ejemplo del compromiso de la provincia con la educación y el crecimiento profesional de sus docentes.

Convocatoria abierta a disertantes

Con el objetivo de profundizar el debate sobre el rol de la actividad física en la formación integral, el Congreso de Educación Física y Deportes, bajo el lema “La alfabetización y la educación física”, ha iniciado su fase de preparación con la apertura de inscripciones para disertantes.

El evento se desarrollará en cuatro jornadas intensivas: los días 5, 6, 8 y 9 de septiembre. Este congreso no solo representa una valiosa oportunidad de formación profesional, sino que además otorgará una certificación de 40 horas cátedra, avalada por la Resolución N.º 7516-E-25.

La organización ha hecho un llamado a docentes, especialistas y profesionales del sector para que sumen sus aportes y experiencias. La convocatoria para quienes deseen participar como expositores estará abierta del 8 al 15 de agosto. Los interesados podrán inscribirse a través del formulario oficial del evento.