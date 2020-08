Pandemia: San Pedro de Jujuy vuelve a Fase 1 por 48 horas

En un amplio mensaje a través de todos los medios de prensa, el intendente de San Pedro de Jujuy, comunicó sobre la decisión adoptada por su municipio y dio detalles de las medidas.

Dijo Bravo que está en juego la vida de los sampedreños y les pidió encarecidamente trabajar pensando en este pico de la pandemia y superar esta situación, pero que es preciso trabajar en unidad porque la historia de San Pedro eso está reclamando.

Destacó que se debe demostrar que ante esta pandemia hay que tener la suficiente valentía y dignidad como para trabajar en beneficio de los que están enfermo para que ellos se recuperen, para que la gente deje de infectarse como está sucediendo en este momento.

Comenzó contando sobre la situación, “quiero decirles en los últimos 5 días llevamos más de 100 casos en nuestra ciudad y no me interesa discutir o analizar si en la Capital jujeña tenía que ser decretada zona roja o no, la explicación está en los casos que hay por cantidad de habitantes en cada unos de los departamentos, nosotros debemos preocuparnos por lo que aquí nos pasa y debemos actuar en forma conjunta con los intendentes y comisionados de nuestro Departamento sin distinción alguna de banderías políticas, la situación nos obliga a que y así lo estamos determinando a través de un decreto que por lo menos en las próximas 48 horas, es decir día martes y miércoles volvemos a Fase 1”.

Luego hizo mención sobres las actividades permitidas a partir de esta fase, “con lo cual las principales y las únicas actividades que van a estar permitidas es el trabajo de los supermercados vuelven a cerrar sus puertas a las 19 horas, los que venden elementos esenciales. Las ferreterías, los corralones, las farmacias pueden trabajar tal como lo veníamos haciendo hasta hace 10 días atrás, lamentablemente y por el termino de 48 horas el comercio en general, las galerías, las ferias de minoristas van a tener que cerrar sus puertas”.

Posteriormente envió un mensaje a la Cámara de Comercio de San Pedro de Jujuy, “estoy esperando citarlos, invitándolos a que mañana a las 10 de la mañana en mi oficina con 3 representantes de ellos podamos ir viendo distintas alternativas que hemos estado analizando en la jornada de hoy que comenzó muy temprano con distintas reuniones que he mantenido durante toda la mañana y durante horas de la siesta, nos reunimos vía zoom con toda la gente del COE local, la gran mayoría de los que han participado en las reuniones entienden que es preciso darle la posibilidad a nuestros comercio en general que pueda atender y pueda abrir sus puertas, pero debemos todos hacer un esfuerzo en esto que se ha decidido a través del COE provincial que es determinar como zona roja a todo el Departamento de San Pedro”.

Volviendo a las restricciones señaló, “las actividades deportivas están suspendidas, todas no se van a poder realizar a partir de mañana, ni siquiera salir a caminar, lamentablemente los gimnasios iban a abrir a partir de mañana sus puertas, no lo van a poder hacer, vamos a hacer un gran esfuerzo entre todos, espero que este sea el último esfuerzo que hagamos, las actividades de la administración municipal van a ser exactamente el mismo estilo que tuvieron la semana pasada”.

En referencia a las actividades esenciales explicó, “aquellas actividades que la Municipalidad no puede dejar de prestar o estamos obligados a prestar, la tarea de la Dirección de Tránsito, Protección Ciudadana, Defensa Civil, Bromatología y la obra pública esencial, por eso mañana estamos comenzando la obra de la construcción de red de agua potable en barrio Juan Pablo II, tenemos que hacer esa obra que va a traer tranquilidad y dignidad a todos la gente que vive en ese barrio.

En cuanto al trabajo municipal señaló, “cada director de cada secretaria ya tiene la modalidad con la que están, la realidad es que estamos trabajando con el 40 % de nuestro personal, esto significa que alrededor de los 2.300 personas o 2.400 personas que tiene la Municipalidad como empleados en sus distintas categorías son solamente cerca de las 800, 900 personas las que trabajan diariamente con rotación de personal”.

“Las confiterías mañana no van abrir sus puertas, vamos a seguir requiriendo o ofreciendo el trabajo a través del sistema de delivery, principalmente con nuestra red VoyYa, vamos en estos días también, solicitarles a todos aquellos comercios que tienen su propio sistema de delivery que puedan registrarse para que podamos verificar que sus vehículos estén en condiciones, que estén iluminadas sus motos como corresponden para que cumplan con las normas de transito. Se perfectamente de que esta situación no sigue exigiendo que hagamos muchos sacrificios”, continuó detallando Bravo.

En lo que corresponde la parte sanitaria manifestó, “desde el punto de vista de la salud hemos logrado mejorar la situación de las gente que hoy tienen Covid positivo, la gente que hoy todavía no se le ha hecho el hisopado pero que está recibiendo el tratamiento como si tuviera Covid positivo de los contactos estrechos, la asistencia que les estamos brindando es a través de APS, es decir de los agentes sanitarios del grupo de médicos que ya han superado los 15 de San Pedro que gratuitamente están trabajando dentro de este grupo que es coordinado por el doctor Denis junto con el equipo de Manzaneros de la Municipalidad, se ha mejorado muchísimo la atención pueden dar fe de esto los cientos de personas que en estos últimos días han recibido la asistencia telefónica, la asistencia personal, la visita que le estamos haciendo a todos y cada uno de las personas que están atravesando esta situación en la ciudad”.

En este sentido prosiguió, “hemos conversado hoy con el doctor Denis, confía mucho en que esto días que viene vamos a poder seguir sumando médicos que decidan colaborar con los sampedreños gratuitamente, vamos a llegar a juntar un grupo de 30 médicos que van a estar asesorando permanentemente a las personas que tienen síntoma y que requieren de que un profesional los atiendan vía telefónica. También hemos recibido con beneplácito la notica de que el hospital Paterson tiene una ambulancia que está destinada exclusivamente a las actividades que surgen a través del mismo hospital, lo mismo que el hospital de La Esperanza que vinimos trabajando en forma conjunta, con lo cual la ambulancia del hospital de La Esperanza presta servicio en todas nuestra zonas incluyendo nuestra ciudad, a la gente del SAME que viene cumpliendo un extraordinario trabajo, también quiero destacar que desde el punto de vista de la salud estamos haciendo un muy buen trabajo, en nuestro hospital de campaña al momento están ocupadas 20 camas con lo cual tenemos 10 camas libres, en la terapia del hospital Paterson las 6 camas que estaban disponibles se encuentran ocupadas, se está trabajando para poner 2 camas mas al servicio de los pacientes Covid, además se va trabajando activamente en la obra que se está haciendo allí en el hospital Paterson que va a concluir a fines de esta semana va a tener un número muy importante de camas que van a estar con el servicio de oxigeno y de aire comprimido, además se están usando las mascaras que anuncio oportunamente el gobernador a partir de hoy los pacientes están realizando los tratamiento con ibuprofeno”.

Sobre las obras sociales señaló, “se están organizando para atender a sus empleados a sus afiliados, exhorto a las grandes empresas que hay en San Pedro de Jujuy, llámese supermercados, llámese servicio de sepelios que cuentan con muchos empleados a cumplir estrictamente con las normas sanitarias que están fijadas y a preservar la salud de sus empleados, incluyo acá a la firma Castillo y a todas las empresas nacionales que funcionan en nuestra ciudad, la preservación de la salud debe ser la obligación que tienen como patronal sus empleados, siempre lo he dicho y lo vuelvo aclarar, la relación en la empresa privada o en los comercios se rige por el Derecho Privado, ya sea el Derecho Civil, el Derecho Comercial o el Derecho Penal, pero el Estado debe velar por la salud pública, nosotros vamos a estar insistiendo y exhortando, si es necesario vamos a aplicar multas y vamos a clausurar aquellas empresas que no cumplan con esta obligación de preservar la salud de sus empleados que es la regla primera que nosotros tenemos la decisión de hacer cumplir, así que les pido por favor que preserven la salud de sus empleados que le hagan cuando corresponda”.

Promediando el mensaje agregó, “quiero ratificar que mañana vamos a seguir trabajando, hay varias medidas que están en estudio, el tema de la implementación de la ley seca ha sido analizada durante toda la jornada de hoy pero veo inútil su aplicación de no ser que contemos con la idéntica decisión por todos los intendentes y comisionados municipales del Departamento, porque si nosotros estableciéramos por sí mismo o solos en San Pedro la prohibición de la venta de alcohol sin que la municipalidad de La Esperanza acompañe con una decisión similar la respuesta sería muy fácil, la gente se iría a comprar alcohol a la localidad de La Esperanza porque prácticamente estamos unidos, lo mismo en el caso de Arrayanal. La Municipalidad de La Mendieta ha tomado esa decisión, pero es mi intención y voy a trabajar en ese sentido que todos los intendentes y comisionados municipales del Departamento San Pedro tomemos esta decisión que es aconsejada por nuestros organismos de seguridad y por los representantes de nuestra salud, ellos están pidiendo que tomemos una medida de este tipo a partir de mañana”.

Por otra parte manifestó, “los controles van a estar específicamente en los accesos al centro, en la entrada y salida de los distintos barrios, vamos a llegar a los barrios con los controles, los alto parlantes que tienen la Municipalidad van a estar casi permanentemente en los distintos barrios exhortando al cumplimiento de las medidas preventivas, el uso del barbijo, el respeto al distanciamiento social que tiene que hacer, seguir exhortando a lavarse las manos con jabón, el uso del alcohol permanentemente, vamos a controlar el tema de la finalización del DNI”.

Agregando así mismo, “a todos los que circulan en motos lo hagan con su vehículos en condiciones fíjense que las luces enciendan, no circulen en contramano, se aprovechan que los controles están en los accesos que la Policía tiene que descansar en algún momento, que el personal de transito también tenemos que darle el descanso que corresponden”.

Sobre el estado de salud de las fuerzas de seguridad y funcionarios manifestó, “la Municipalidad, como la Policía, la Gendarmería están sufriendo bajas porque ha sido contagiada con Covid, mañana vamos a dar el informe de cuanto es el personal de la Municipalidad que se encuentran afectados, en el caso de los funcionarios tenemos hasta el momento 4 funcionarios con Covid positivo, en el Consejo de Deliberante tenemos un concejal que está infectado, lo cual demuestra acabadamente que esta enfermedad no respeta, es decir nos ataca a todos por igual, a los funcionarios, no funcionarios, empleados, no empleados, gente que tiene trabajo, gente que no tiene trabajo, al rico, al pobre, exactamente por igual a los policías, hay casi 125 policías que dependen de la Unidad Regional 2 que se encuentran en cuarentena, hay 38 policías de esta región que ya han sido víctimas de Covid positivo, 12 del personal de Gendarmería nacional que se encuentran en cuarentena a pesar de que todavía no hay ningún caso positivo de la fuerza en nuestra ciudad, por esto vamos disminuyendo el tema de la presencia o la disponibilidad de nuestras fuerzas de seguridad que tiene que seguir trabajando para evitar los robos que como ustedes saben se están produciendo lamentablemente también en San Pedro de Jujuy.

Para finalizar expresó, “quiero decirles que todas las disposiciones que estamos tomando tienen el carácter de permeables porque pueden ser modificadas en cualquier momento en benefició de nuestra comunidad, a los comerciantes les pedimos disculpas, yo en lo personal estoy convencido de que no se producen los contagios por el hecho de que un comerciante abra su tienda para poder vender la remera, el pantalón o la zapatilla, los contagios se producen básicamente por la falta de cuidado que tenemos nosotros y los excesos que cometemos, se producen los contagios cuando la gente circula en el barrio por la vereda, sin el barbijo, cuando la gente se reúne a festejar la Pachamama y hacen fiestas de 10,15 y 20 personas, ingieren alcohol y hasta seguramente o probablemente pueden hacer algunos pasos de danza, ahí está el contagio”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ