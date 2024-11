Pampita visitó a Susana Giménez y habló como nunca de su separación de Moritán

Pasaron dos meses de la repentina separación de Pampita y Roberto García Moritán. Desde entonces corrieron muchas versiones y sucedieron hechos nuevos.

Primero los rumores de infidelidad de él y después las versiones de irregularidades en su desempeño como ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que terminaron en su rápido desplazamiento del cargo. Ninguno de los dos explicó los pormenores de la ruptura y cuando algun notero los abordaba con cámara prendida, respondían con evasivas. Pampita con una sonrisa, y Moritán a veces serio y a veces algo molesto, pero ambos apelaban siempre a un “no hablo” cuando le preguntaban en concreto sobre la separación.

Pero donde los protagonistas hacen silencio abren el juego a las miles de conjeturas y versiones. No tardaron en aparecer romances atribuidos a Roberto, él atravesó una internación en un centro adventista que alimentó las versiones de la crisis personal, hasta que apareció en escena Martín Pepa. ¡Bomba! Pampita ya tenia nuevo novio, un polista de magro handicap pero muchos dotes de seductor, que se aseguraba que le mandaba flores a diario y pagaba desde su casa la cuenta de cenas que Caro tenía con sus amigas en Gardiner. Un caballero con conexiones. Si bien se los había visto juntos en alguna salida grupal y en un partido de polo, hace unos días apareció la primera foto juntos abrazados como pareja. Fue en el marco del viaje que Pampita hizo por Paris, Londres y Edimburgo y que promocionó debidamente en sus redes para beneplácito de la agencia de turismo que la contrató. Pero la modelo y conductora seguía sin hablar del amor que terminó ni del nuevo amor que empezó.

Lo primero que le marcó la diva es que estaba más delgada. “Le tenes que agradecer a ese estup.. que bajaste de peso”, le dijo Susana, a lo que Pampita respondió: “No estoy peleada, por favor no le digas así, yo siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Agradezco todo de este matrimonio, además esta Anita, necesitaba ser mamá nuevamente, una hija mujer sana mucho, es infinito el agradecimiento a Roberto por el regalo más grande.

Las frases más destacadas del testimonio de Pampita

-“Estuvimos casados casi cinco años, pasa rápido, cuando vas creciendo pasa más rápido”

-“Siento todo tan intenso en la vida que no me parecen rápidas las cosas, yo no soy como toda la gente, cuando entrego mi corazón ya está, es de esa persona. Cuando se rompe el corazón se vuelve a arreglar y seguimos”

-“Fue una bomba que cayó de repente y que exploto todo por el aire, volaron los pedazos por todos lados y no se pudo pegar más nada. No soy una santa, soy como me conocen, pasional, autentica, no voy con la mentira y cuando estoy enojada me enojo, la gente lo sabe, no finjo nada en la vida”

“Fue todo de repente, yo lo dije el 20 de septiembre se terminó, cuando hay algo muy fuerte no se vuelve atrás. Habría que preguntarle a él (si fue infiel)

“Si me rompen el corazón, se vuelve a arreglar y seguimos”.

“Si, hubo algo que destruyó la relación, yo vivía en un mundo de que estaba todo bien, que íbamos a estar siempre juntos, un proyecto soñado, toda mi vida siempre quise tener un compañero, mis hijos y lo voy a seguir buscando”

“No sabia que iba a desaparecer todo. Por plata no fue, por dios. A mi me gusta trabajar, lo hago porque quiero y porque me va bárbaro, nadie me obliga. En casa está Anita, Beni, Bauti y Delfi y Santino, no voy a hablar mal de alguien acá”

“A veces se termina de un segundo para otro, por eso hay que cuidarlo tanto. Nos conocimos por teléfono porque ninguno estaba en el país, después nos casamos y tuvimos una hija hermosa

”La vida pasa rápido, por eso no me privo de nada. Con los años me volví menos celosa, o tenia menos tiempo ahora ya no tengo tiempo de ver un teléfono, de estar viendo a que hora venís o donde estas, yo confió en la persona que tengo al lado, no puedo estar pendiente de eso”

“Si tengo que ver el teléfono es que ya está. De chica mire el teléfono pero ya soy una mujer grande. El que no quiera estar conmigo la puerta está abierta, vas a rogarle a alguien que se quede?”

“Puedo sufrir pero por otras cosas, ya no pierdo el tiempo en eso. Hace mil años que no reviso teléfonos a nadie”

“Nos separamos hace dos meses y estoy divorciada hace un montón. Teníamos separación de bienes. Yo ya había tenido otras experiencias en el pasado entonces tenia mis motivos.

