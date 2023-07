Pampita hablo de la declaración de amor de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: ¿Cómo reaccionó Moritán?

La modelo contó cómo se tomó su marido el discurso de su ex en el Hotel Hilton.

En la ceremonia de los Premios Martín Fierro, se vivieron momentos sumamente emotivos, que quedaron para el recuerdo y… para las redes. Uno de ellos fue el discurso de Benjamín Vicuña al ganar el “Mejor Actor Protagónico” por su labor en ‘El primero de Nosotros’. Cuando el actor chileno subió al escenario, dijo unas palabras que dieron de qué hablar.

“Muchas gracias a este país hermoso, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor…”, expresó el artista en el Hotel Hilton y todo apuntaba a que era una frase romántica para Pampita, quien estaba mirándolo desde su mesa.

Horas después, en ‘Cortá por Lozano’ fueron a buscar la palabra de Vicuña y él explicó qué quiso decir: “Este país me dio a mis hijos, me dio el amor. Quizás me equivoqué… Justo, evidentemente estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso. Quizás estuve mal yo, pero me refería al amor en todas sus formas. El amor de la gente en la calle, de la gente que banca en el teatro, el amor de pareja que lo he vivido…”.

“Me paré ahí frente a mil personas, hablando de un programa que me generó mucha emoción, y es cierto que tuve un furcio porque yo efectivamente quería agradecer a mi familia en Argentina y en Chile y las mamás de mis hijos son mi familia que me ayudan en la vida, en el calor, en el cariño, en el apoyo. Y yo hablé de todo el amor que recibía acá y cuando me escuché diciendo eso, pegué un volantazo para hablar de otra cosa porque me sentía una especie de Julio Iglesias, y eso sumado a los memes, y a que en ese momento poncharon a los que querían ponchar y se armó un triángulo espeluznante”, sumó en otra entrevista.

Por su parte, Pampita no dejó lugar a dudas de que su corazón está con Roberto García Moritán. La exconductora de ‘El Hotel de los Famosos’ subió a su Instagram un romántico video con el político, horas después del discurso de su ex.

Ahora, la modelo habló sin filtro sobre el momento de los Martín Fierro que se volvió viral y contó cómo se tomó el discurso de Vicuña: “Eso de que me ponchen era una obviedad, el camarógrafo no se iba a perder ese plano. Y yo ahí puse cara de póker, ¿qué voy a hacer? Tenía la cámara en la cara. Era sincera mi cara de alegría, estaba re orgullosa de que acababa de ganar. Es un premio re contra merecido”.

“Caro, se especuló mucho con Moritán, cómo quedó en ese momento cuando Benjamín te dedica el premio. ¿Hubo algún reproche?”, quiso saber Pampito. “No, ustedes están haciendo interpretaciones equivocadas porque yo no lo sentí de esa manera. Yo sentí que agradecía a todo lo que Argentina le había dado. Nunca me sentí identificada para nada”, fue la fuerte respuesta de Ardohain.

“Esa es tu interpretación, yo creo que no es así. Que tenía que ver con todo lo que le dio a Argentina, que lo hizo su hogar. Yo no lo sentí como ustedes. Jamás él tendría una intención así, lo conozco mucho. Además, él tiene una excelente relación con Rober. Se acompañan mucho con la crianza de los chicos. Lo conozco mucho a Benjamín y sé que esa no fue su intención para nada”, explicó Pampita.

“Estamos todos cómodos en este lugar en el que estamos hoy. Somos muy respetuosos el uno del otro… Benja es re respetuoso con mi familia, a Rober lo quiere un montón. Rober ha estado en momentos importantes de Benja para apoyarlo. Juegan a la pelota juntos con mi hermano y Bauti. Lo que pasó en redes fue toda una sorpresa de ver al día siguiente”, cerró Ardohain.

