Pampita enfrenta un nuevo conflicto judicial: Yanina Latorre le envió una carta documento

La panelista de LAM tomó esta drástica medida por las fotos que circularon de su hija en una fiesta clandestina.

Pampita se enfrenta a un nuevo problema judicial después de que Yanina Latorre confirmara que le envió una carta documento.

El conflicto comenzó cuando en su programa Pampita Online la conductora compartió fotos de la supuesta fiesta clandestina a la que habría asistido Lola Latorre en Mercedes.

“La semana pasada o la anterior la que instaló la foto falsa de Lola fue Pampita. Yo le mandé carta documento eh, a todo el programa, productores, porque era mentira, era falsa”, contó la “angelita” en LAM.

“Pampita, hasta ahora, al otro día no dijo che, la verdad que la de la foto no es Lola Latorre”, agregó la esposa de Diego Latorre y aprovechó la ocasión para apuntar con la top model.

“Yo estoy esperando que Pampita, ya que le molesta tanto que se hable del precio de sus tres departamentos, que se metió con una chica de 19 años en una fiesta, que diga bueno, la verdad fue, no fue, le creo, no le creo la historia, está imputada, no está imputada, la foto no era Lola. Estoy esperando que Pampita lo niegue”, disparó.

El descargo de Pampita

Horas antes de estas declaraciones de Yanina Latorre, Pampita manifestó su enojo por la difusión de los detalles de su mudanza. Tal como contaron en LAM, la nueva residencia cuenta con lujos y excentricidades como once baños, siete habitaciones y pileta climatizada.

“Les quedó chica la casa inteligente de Barrio Parque, de la que se habló tanto, son demasiados. La nueva casa a la que se mudó también es carísima y en dólares”, dijeron en el programa y la esposa de Roberto García Moritán les respondió.

“No se dicen esas cosas. La cosa está difícil para hablar de eso, de cifras. Me parece que es de muy mal gusto”, dijo en Pampita Online.

“La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo. Sí lo hablan desde la familia ensamblada, ok. Pero no me quiero poner en desmentir eso. Es muy feo”, agregó.

(Caras.cm)