Pampa Blanca: Sadir recorrió la empresa agroindustrial Citrus del Norte

Acompañado por el intendente Raúl Jorge, el mandatario provincial recorrió la planta agroindustrial ubicada en Pampa Blanca, que se consolida como la segunda mayor exportadora de naranjas argentinas hacia la Unión Europea y genera más de 300 puestos de trabajo.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, visitó las instalaciones de Citrus del Norte, una destacada firma agroindustrial dedicada a la producción y exportación de cítricos desde los valles subtropicales de Pampa Blanca hacia los mercados más exigentes de la Unión Europea.

El recorrido oficial se llevó a cabo junto al intendente de la capital, Raúl Jorge, oportunidad en la cual las autoridades se interiorizaron sobre la capacidad productiva de la empresa y los planes de inversión proyectados para el futuro.

Durante la visita, el mandatario provincial ponderó la moderna infraestructura de la compañía, especialmente su planta de empaque equipada con dos líneas de clasificación de cuatro vías, capaces de procesar un volumen de 20 toneladas por hora.

Impacto productivo y proyección internacional

Citrus del Norte se afianza como una de las empresas agroindustriales más relevantes del país, posicionándose como el quinto exportador de cítricos de la Argentina y el segundo mayor exportador hacia la Unión Europea, con un volumen comercializado de 4.000 toneladas de naranjas.

Su producto estrella, la Naranja Valencia Late, junto a las granadas Wonderful y los limones, conquista los exigentes mercados europeos bajo la marca Chañi, una identidad que evoca la raíz andina de la producción jujeña.

Asimismo, la firma familiar cumple un rol fundamental en el desarrollo socioeconómico de la región, al sostener más de 300 puestos de trabajo directos que fortalecen toda la cadena de valor agroindustrial de la provincia.