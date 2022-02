Palpalá será sede del Torneo Interprovincial de Básquet

El municipio palpaleño, a través de la dirección de Deportes, anunció la realización del Torneo Interprovincial, que se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Olímpico Municipal, los días 18, 19 y 20 del corriente mes. Participarán equipos de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero.

Mediante una conferencia de prensa, encabezada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, secundada por el director de Deportes Marcelo Ansonnaud y Paul Simo, integrante de la Asociación de Veteranos Masculino de Maxibásquet de Jujuy, anunciaron lo que será el Torneo Interprovincial en el cual participarán diferentes provincias en las categorías +50, zona A: Unidos Team, San Pedro (CAVUJ), UTN-Tucumán, zona B: Ciudad de Nieva, 820 Basket, Defensores del SUD STGO, +55: General Paz, Ciudad de Nieva, Sirio Basket, Nicolás Avellaneda Santiago.

Al respecto, el intendente Rubén Eduardo Rivarola, expresó que “la comunidad tendrá diferentes alternativas para esta semana, desde el ejecutivo se trata de incentivar la economía regional y a su vez, disfrutar de dicha actividad, nosotros trabajamos en el aspecto deportivo, social y cultural, integrando todos los espacios mencionados”. En otra línea, explicó que “recibiremos la visita de los diversos deportistas que vienen con la familia y desde nuestro ámbito impulsamos el turismo en la ciudad, es una buena oportunidad para que mucha gente pueda recrearse en este deporte, lo cual es totalmente gratuito”.

La programación de maxibásquet masculino Jujuy, dará inicio este viernes a las 20.30 horas +50, Unidos Team vs. UTN Tucumán; 21.30 hs, +55 General Paz vs. Ciudad de Nieva; 22.30 hs.+50 Ciudad de Nieva vs Defensores del Sud Stgo; 23.30 hs. +55 Sirio Basket vs. Nicolás Avellaneda Stgo.; 00.30 hs, 50+ San Pedro (CAVUJ) VS. 820 Basket.

En tanto, el sábado 19 del corriente comenzará la jornada a las 9hs.+50 San Pedro (CAVUJ) vs. Unidos Team; 10 hs., +50 820 Basket vs Defensores del Sud Santiago; 11 hs. +50 Ciudad de Nieva vs. UTN Tucumán; 12 hs.+55 General Paz vs Sirio Basket; 13 hs. +55 Ciudad de Nieva vs. Nicolas Avellaneda Santiago: 16.30 hs. +50 Unidos Teams vs Defensorres del Sud Santiago; 17.30 hs. +50 820 Basket vs. Ciudad de Nieva;18.30 hs. San Pedro (CAVUJ) vs. UTN Tucumán;19.30 hs, +55, Ciudad de Nieva vs Sirio Basket, 20.30 hs +55; General Paz vs. Nicolas Avellaneda Santiago.

Finalizando las actividades, el domingo 20, 9.30 hs. +50 2° zona A vs zona B, tercer puesto, 10.30 hs+55 primer clasificado vs. Segundo clasificado, final +50, 11.30 1° zona A vs 1°zona B, final +50.

Por otra parte, el Director de Deportes Marcelo Ansonnaud manifestó que “el viernes arrancaremos con el torneo en +50 y +55, continuará el sábado y domingo, en horario corrido de 9 a 21 horas, aproximadamente. Contaremos con la participación de equipos que tuvieron jugadores reconocidos a lo largo de su historia, que nos visitarán en la ciudad. En esta oportunidad, nos acompañará Paul Simo, que es un gran jugador de básquetbol de la década del 80 y 90 e impulsador de todas las actividades que tienen que ver con dicha disciplina en la provincia”.

Más adelante, el funcionario adelantó que “el día lunes 21, comenzaremos con el carnaval del Newcom, tenemos catorce equipos confirmados, entre ellos Metán, Rosario de Frontera, Tucumán, Salta, Jujuy y ciudad de San Pedro. El Newcom, fue fundado en nuestra ciudad, es decir que este deporte crece cada día más, nos llena de orgullo y Palpalá vuelve a ser sede de un evento del NOA”.

Por último, el integrante de la Asociación de Veteranos Masculino de Maxibásquet de Jujuy, Paul Simo, dijo al respecto que “esta es la segunda edición que se realiza, somos un grupo de ex jugadores del NOA, que estamos trabajando para insertar un calendario a nivel nacional, con personas que tiene la misma inquietud y el espíritu de apoyar. Tener la consideración como lo tiene el señor intendente Rubén Rivarola, con la Municipalidad de Palpalá que inculca constantemente estos eventos”. Asimismo, explayó que “el jugador de maxibásquet no viene sólo, siempre acompañado con la familia y aprovecha para hacer turismo en la provincia, en la primera edición, me pedían fotos del estadio, ahora no hace falta porque van a venir personalmente a ver las instalaciones del mismo. Es un marco hermoso para este torneo”, concluyó.