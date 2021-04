Palpalá: Culminó la emotiva semana de homenajes a los héroes de Malvinas

Al cumplirse el 39° aniversario, la Municipalidad desarrolló actividades de reconocimiento con izamientos día a día y plaquetas en los domicilios de nuestros héroes. El cierre de actividades se desarrolló anoche con la Vigilia a Malvinas y hoy con el reconocimiento al Cabo Quispe y acto central en Plaza Héroes de Malvinas, con la presencia del intendente Rubén Eduardo Rivarola, banda del Regimiento 20, funcionarios municipales y provinciales y veteranos.

Brillante cierre tuvo la intensa agenda de actividades programadas por la Municipalidad de Palpalá en conjunto con la Asociación de ex combatientes de Malvinas “2 de Mayo” que llevaron a cabo durante el transcurso de toda la semana cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Como colofón a un nutrido programa impulsado consistente en brindar una “semana de revalorización a los ex combatientes héroes de Malvinas”, donde se realizó el descubrimiento de plaqueta, dando cumplimento a la ordenanza Municipal N° 1271/19 “Aquí vive el ciudadano ilustre palpaleño”, en el domicilio de los ex combatiente, Emilio Benítez, Oscar Chiliguay, Juan Carlos Tolaba y Felipe Martiarena, actos de izamiento de la enseña nacional a diario en “Las Aguas Danzantes”, así como proyecciones alusivas y charlas de los ex soldados: se desarrolló anoche la Vigilia a Malvinas y hoy los actos centrales en la Plaza Héroes de Malvinas con un previo homenaje al desaparecido Cabo Quispe en la plaza de la Soberanía Nacional.

La Vigilia a Malvinas

Tuvo lugar en la sala de proyecciones del Cine Teatro Altos Hornos Zapla, con la presencia del Intendente, Rubén Eduardo Rivarola, autoridades provinciales, legisladores nacionales, el jefe de la Guarnición Ejército Jujuy, teniente coronel Hernán Aoki, la banda de Música “Cazadores de los Andes” del RIM 20, ediles del Concejo Deliberante palpaleño, funcionarios del ejecutivo municipal, soldados veteranos de la provincia de Jujuy y otras regiones del país.

El evento tuvo una apertura y un cierre brillante con el ingreso de la Banda del RI 20, interpretando la Marcha a Malvinas y continuando con una retreta al público presente. Luego se vivieron momentos emotivos con el recuerdo de los sucesos acontecidos y que vivieron los veteranos de guerra durante el conflicto bélico, que rememoró Oscar Chiliguay. Seguidamente se proyectaron documentales con retratos de los soldados caídos en la guerra y seguidamente se realizó un momento de recuerdo y memoria a los 15 soldados caídos en combate, entre los que se encuentra el héroe palpaleño, cabo Fidel Quispe.

Los Actos Centrales

En la jornada de hoy, a primera hora de la mañana, se llevó a cabo el acto homenaje al héroe palpaleño caído en combate Cabo Fidel Quispe, en la Plaza Soberanía Nacional del Barrio Canal de Beagle, con la colocación de ofrenda floral en memoria del extinto soldado combatiente.

Posteriormente, la comitiva de autoridades se trasladó a las inmediaciones de la plaza Héroes de Malvinas, donde tuvo lugar el acto central en conmemoración del 39° aniversario del Dia del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En primera instancia, la apertura se realizó con la entrada de las banderas de ceremonia. Seguidamente el izamiento de la enseña nacional y la bandera de la libertad civil. Posteriormente, se entonó la canción patria, el Himno Nacional Argentino y luego la colocación de ofrendas florales con un minuto de silencio en memoria de los soldados caídos durante el conflicto bélico.

En esta misma línea, el Intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, señaló “Desde tiempos en cuando era concejal ya veníamos proyectando con los veteranos de Malvinas en concretar este homenaje que estamos llevando a cabo. Es un justo reconocimiento que hacemos este año, que a ellos les trae muchos recuerdos hacer todas las actividades que hicimos a lo largo de toda la semana, la vigilia y los actos centrales. Que toda la comunidad reconozca a quienes brindaron hasta sus vidas por la patria. Era necesario hacer palpable este reconocimiento del pueblo y gobierno, es por eso que quisimos colocar las placas conmemorativas en cada uno de sus domicilios. Para que la sociedad y las futuras generaciones lo tengan presente. Es un homenaje en vida que es lo más importante”, sostuvo.

El intendente agregó “Nuestros soldados caídos dieron lo más preciado que tenían, la vida y eso no hay que olvidarlo. Todo lo que se haga es poco, pero lo fundamental es no olvidarlos y que permanezcan por siempre en la memoria de todos los argentinos. Agradezco todo el apoyo de la Guarnición Militar Jujuy y la Banda de Música en la persona del Corone Aoki, que contribuyeron para que las actividades tuvieran un cierre brillante. Una labor en conjunto que queremos hacer, de trabajar para que nuestra población vuelva a valorar nuestros símbolos patrios”.

Por su parte, el Titular de la cartera de Seguridad de la provincia, Guillermo Corro, destacó “Felicito a la municipalidad de Palpalá por realizar este homenaje en vivo. Una iniciativa que realmente se merecen los soldados vivos que tenemos presente y los caídos en la guerra que ya no están con nosotros. Es un reconocimiento justo la colocación de placas conmemorativas en los soldados ex combatientes de Malvinas, para que la sociedad no los olvide y los tenga presente en la memoria por siempre”.

Finalmente, Oscar Chiliguay, referente de la Asociación de Veteranos “2 de Mayo” de Palpalá, agradeció al municipio por el impulso que le dio a los actos. “Un momento como este nos embarga la emoción, recordando hace 39 años la guerra de Malvinas. Agradezco a todos mis compañeros ex soldados que vinieron a los actos. Al Intendente, un sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos brinda, toda la predisposición que puso para brindar el reconocimiento a los combatientes y soldados caídos en las islas Malvinas. Me llena de orgullo y alegría haber compartido estos momentos con todos los veteranos de guerra, la familia y los funcionarios. Hace rato que no teníamos este tipo de reconocimiento en vivo del pueblo. Han sido jornadas inolvidables para nosotros”, concluyó.