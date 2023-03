Padres del joven francés desaparecido están en Jujuy buscándolo y piden ayuda a la comunidad

Mathieu Martín es el joven francés extraviado en el año 2018 entre las provincias de Jujuy y Salta, entre Tilcara e Iruya en el mes de agosto.

Mathieu Martin desapareció en agosto de 2018. Hubo una condena a 13 años de prisión para un joven salteño pero su familia cree que no es el asesino y que su hijo continúa con vida

El hecho ocurrió hace casi cinco, hubo una búsqueda, un juicio, un condenado a 13 años de prisión y hasta policías absueltos. Sin embargo, la familia del joven francés no cree en la hipótesis que investigó la justicia y tampoco que el joven condenado sea el autor del asesinato de Mathieu.

La traductora Beatriz comentó, “aunque les parezca que pasó mucho tiempo fue en el 2018 y estuvo en medio la pandemia, a la vez el padre fue operado del corazón con lo cual ellos recién ahora pudieron venir”.

Con respecto a la búsqueda detalló, “en la provincia de Salta detuvieron a 2 personas indígenas en Huacaloma que queda cerca de Volcán Higueras y el juicio fue en noviembre el 2020. Este indígena fue acusado de asesinato y procesado y está pagando 13 años de cárcel, sin el cuerpo y sin absolutamente nada, por eso los padres no creen que este indígena llamado Juan Cuevas lo haya hecho y pienso que por la gran presión internacional encontraron a 2 personas que al inicio dijeron que ellos no lo mataron, pero por la presión de la Policía después dijeron que si, pero no hay ninguna prueba, no hay cuerpo, ropa ni nada y sin tener absolutamente nada Juan Cuevas fue acusado”.

Además, remarcó, “ellos (por los padres) están seguros que Mathieu está vivo, porque después del supuesto asesinato de él, 2 meses después de ese fatídico mes de agosto Mathieu fue visto en Paraguay en Paraguarí por un señor que lo levantó porque él estaba haciendo dedo, entonces él lo llevo desde Paraguarí hasta Asunción a una plaza y está seguro que es Mathieu, incluso hizo una denuncia en la gendarmería de Francia de que esa persona que transporto era Mathieu”.

Continuó relatando la interprete, “también estuvimos en Paraguay durante 5 días e hicimos todas las denuncias en la Policía y se abre de nuevo el caso en Paraguay, esta semana van a nombrar un fiscal, asimismo en Interpol todavía está con ficha amarilla de buscado, no está considerado muerto”.

En cuanto al medio de contacto añadió, “los padres piden un llamado al pueblo argentino, al salteño y jujeño que si lo vieron en algún momento a Mathieu los contacten, está es la dirección buscamosamathieu@gmail.com o en la dirección de Facebook como didyouseemathieumartin, también hemos recorrido Formosa desde Orán hasta Asunción, incluso entregamos fotos a la Policía Caminera donde está la dirección de Facebook”.

Para finalizar expresó, “el cómo no tenía celular se comunicaba en cuanto llegaba a una ciudad a una cabina telefónica, él no viajaba con nada llamativo para que lo roben y los padres no saben si a él le paso algo en la montaña y ahora tiene amnesia o algún problema, pero están seguros de que está vivo porque el ultimo avance fue que lo volvieron a ver en Paraguay y los padres lamentablemente no pudieron llegar aquí antes debido a la pandemia donde estaban todos los países cerrados, además como fue operado del corazón no podía subir a ninguna avión por ello ahora estamos acá recorriendo”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ