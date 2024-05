Padres del Dolor rechazan la sentencia dictada en contra del “Padre Coco” por abuso sexual a una menor

Padres del Dolor no comparten el fallo conocido este martes en contra del “Padre Coco” Quiroga, por abuso sexual de una menor en la ciudad de El Carmen.

El Tribunal en lo Criminal N° 3 lo sentenció a 15 años de prisión por abuso sexual a una menor, también condenó a María Cielo Regazzoni a diez años de prisión por ser partícipe necesario del delito de abuso sexual.

En el mismo juicio que concluyó este martes, además, absolvió por el beneficio de la duda a Leandro Jesús Torres Barroso de los delitos y ordenó su inmediata libertad.

Monica Cunchila comentó, “como parte de Padres del Dolor hoy estuvimos acompañando a los familiares de la menor en los Tribunales para escuchar la sentencia que se le iba a dar al abusador, la cual hubiéramos esperado que sea más años y nos sorprende que un tercero haya quedado en libertad, nos sorprende también que una persona que estaba en libertad, la entregadora que recién ahora se la condena, pero la familia no se va a quedar tranquila con esto porque acá son responsables todos estos individuos”.

Luego agregó, “me parece que la condena tiene que ser efectiva desde el minuto cero de que se escuchó la palabra del juez que le dan los 15 años, así que se lo lleven al penal y que no tenga privilegios porque lo que le hizo a la niña esta no tiene perdón de Dios, a la nena le cambió la vida, su corazón está destruida es una nena que tiene que reconstruirse y no lleva uno o dos años esto es toda una vida, así que no bajen los brazos la familia, los Padres Dolor siempre estamos con ellos haciendo fuerza por la familia”.

Respecto al fallo remarcó, “para mí las leyes tendrían que cambiar de una vez por todas y ser más severas, debería en la Legislatura juntarse y hacer propuestas los diputados de leyes más duras y más severas y pelearla a nivel nacional porque no puede ser que tengan condenas tan leves”.

En cuanto al caso Iara, detalló, “seguimos en la espera que nos den la fecha de juicio de la apelación, porque ya había salido una sentencia y nosotros apelamos recurrimos y ya tenemos nombrados los tres jueces que están designados para el día ese pero no tenemos fecha, parece que no les interesa, la justicia es muy lenta y cuando en realidad han salido resoluciones porque esto ya no tiene que ser así, tendría que haber cambiado hace rato pero sigue la lentitud del sistema judicial en algunos casos porque para otros son muy rápidos”.

Señalando por último, “entonces nos siguen haciendo esperar y dilatando como si quisieran archivar el caso, pero no lo voy a permitir, seguiré acá sentadas como siempre en la plaza frente a la Casa de Gobierno y pidiendo justicia, no me voy a cansar se lo juré a mi hija una vez y voy a seguir de pie siempre, porque a nosotros nos cambiaron la vida, nos destrozaron todo y las marchas nos fortalece, nos permite estar de pie gritando por justicia por cada una de las víctimas que hay, porque es terrible al saber cuántas victimas hay en la provincia”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ