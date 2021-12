Padres del dolor marcharon bajo el lema “Nada que Festejar”

En la mañana de este 24 de diciembre y a pocas horas de la llegada de la navidad, hubo una marcha por las víctimas de homicidios y femicidios en la provincia de Jujuy.

Padres, madres, familiares y amigos de las víctimas, bajo el lema “Nada que Festejar”, se hicieron presente, luego de la marcha por calles del centro de San Salvador de Jujuy, en Plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno para volver a reclamar por justicia.

Matilde Peñalba madre de Camila Peñalba una joven asesinada el 5 de marzo del año 2020 y que, en primeras instancias según las autopsias, habría fallecido por broncoaspiración, pero luego la madre realizando diversas investigaciones por su propia cuenta se dio que Camila falleció por envenenamiento.

La madre de la víctima comento, “soy la madre Camila Peñalba y nuevamente estoy marchando con los padres dolor pidiendo justicia y que las causas que ya están elevadas a juicio que nos den las fechas de los juicios”.

Referido a la causa detalló, “en la primera autopsia que le hace el perito da que ella muere por broncoaspiración y que estaba en estado de ebriedad, pero yo he buscado un perito de parte para que me diga y me explique, porque para mí había muchas dudas, a mi hija la encuentran volcada y muerta no puede ser bronco aspiración es lo que he leído y he buscado, a todo eso yo siempre he tenido dudas, porque testigos vieron a su ex pareja esa noche a las 2:30 de la madrugada, también la motocicleta ahí frente a su casa”.

“Entonces yo tenía que saber y conseguir la verdad, incluso se tuvo que hacer una junta médica para determinaría y cambiar la carátula de la causa de mi hija, ese día en la junta médica el perito Alba sale con una gran cantidad de imágenes de la autopsia de mi hija, ¿por qué no estaban esas imágenes en el expediente de mi hija?, para que mi perito pueda después explicarme qué había pasado realmente con mi hija, en ese momento sale la carátula de que mi hija fue envenenado con un plaguicida, porque ella no se iba a quitar la vida porque ella tenía 2 hermosos hijos y que amaba y los adoraba”, agrego Peñalva.

A la vez que expresó, “ya está la ex pareja detenida en el penal de Gorriti ya tiene el juicio, pero lo que no nos dijeron es cuando es la fecha de juicio, ojalá que sea el año que viene porque es lo único que nosotros pedimos, que nos den fecha de juicio, a estas alturas luego de haber pasado mucho tiempo y nos preguntábamos con la doctora si tiene gente de poder para el encubrimiento, pero no sabría decirlo, pero para mí que el perito quería cerrar la causa rápido y no quería investigar, ni seguir investigando la muerte de mi hija”.

Por otra parte destacó, “mi hija no me comentaba muchas cosas sobre ese tema, yo estuve charlando con un psicólogo que me dijo muchas veces que los hijos no te quieren llevar problemas, así que no te preocupes si tu hija no te contaba esas cosas, pero después las amigas me dijeron que ella desde el día que lo conoció al tipo había sufrido y si ella me hubiese contado capaz que hubiera sido otra cosa, pero ya estaban separados y eso es lo que no entiendo, él estaba pasando la mantención de la nena, pero iba a la casa como si quisiera volver con ella y ella ya estaba en pareja. Son cosas que aún me pregunto y no encuentro explicación, el solamente era el padre de la nena mayor porque del bebe no, ya se habían separado hace mucho tiempo y no le pasaba nada a la nena hasta que un día le dije hija que te pase, porque hay un padre que tiene la obligación de pasar y ahí recién hizo los tramites, busco una abogada que le llevó adelante los tramites, pero cuando vinieron a la conciliación el padre en ningún momento pidió quiero a ver a mi hija determinado día, solamente el abogado que la acompañaba a él dijo que tenía que permitirle ver a la nena, pero no estaba escrito y le dije porque no hiciste anotar que día debía ver a la nena, él iba cuando quería a verla o quería llevársela y cuando él me veía a mí escapaba en su motocicleta y ya no quiero lamentar pero voy a seguir luchando para que se le dé una condena como se merece”.

Para finalizar expresó, “ahora estoy acá acompañando a los padres del dolor porque nos apoyamos mutuamente ya que todos hemos sufrido una gran perdida y como dije nunca nos van a devolver a nuestros hijos, pero queremos justicia y una condena que sean ejemplares”.