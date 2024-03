Padres de alumnos repitentes piden mesas extraordinarias

Se hablaba que en Jujuy hay cursos con superpoblación donde superan los 45 alumnos y muchos de ellos son repitentes y entre estos alumnos que se quedaron con tres materias y no pueden pasar de curso.

De acuerdo a la resolución emanada por el Ministerio de Educación de Jujuy deja establecido cual es la modalidad implementada para pasar al curso inmediato superior en el nivel secundario

En el caso de los estudiantes de primer y y segundo años que adeudan o no han podido superar sus conocimientos pueden pasar con tres materias que luego deben rendir”.

Mientras que para aquellos estudiantes que están en el orientado cuarto y quinto, se permite pasar con dos materias, “si superan esa cantidad, los alumnos deberán recursar solamente aquellas materias o áreas curriculares que hayan adeudado”.

Es por eso que padres de alumnos y alumnos que adeudan tres materias se hicieron presente esta maña en Plaza Belgrano para poder hablar con el gobernador Carlos Sadir para dejarle planteada la problemática.

La madre de una alumna comentó, “estamos pidiendo mesas extraordinarias que este año nos dieron la negativa y no nos quieren dar la posibilidad porque lo que nosotros estamos pidiendo es una nueva posibilidad, no estamos pidiendo una promoción automática, que se le dé la posibilidad a nuestros hijos de rendir nuevamente la mayoría de los chicos que están acá se quedaron con tres materias”.

A su vez detalló, “en el caso de mi hija ella debe 1 materia, a la mañana ella tiene que ir de 7:30 a 12:30, también a los talleres y luego a educación física, solamente está recursando una materia el resto de los horarios que le queda libre, tiene que ir al fondo, no molestar ni tampoco puede participar de la clase o los mandan al pasillo, es demasiado tiempo libre por eso más que nada estamos solicitando la apertura de mesas extraordinarias para la mayoría de los chicos que están en el curso de mi hija, yo le hablo del tema de curso de mi hija que son recursantes, nosotros solicitamos a los directivos la posibilidad y ellos dicen que toda las decisiones las tiene que tomar la ministra, también presentamos un pedido de audiencia a la ministra y en Casa de Gobierno, hay una mamá que fue recibida por el gobernador quien la escuchó así que nuestro único pedido es la apertura de mesas extraordinarias”.

Luego agregó, “también estuvimos en el Ministerio donde nos convocamos muchos padres, también vinieron padres de Ledesma, también hay directivos y docentes que nos están apoyando y solamente 5 padres de distintos colegios fueron recibidos por el señor Medrano con resultado negativo”.

Por otra parte, otra madre de alumno mencionó, “yo estuve presente en las oficinas del secretario Medrano el cual desde un principio hasta que salimos fue de total negatividad, no quiere dar el brazo a torcer, porque dicen que los chicos pierden una semana de clases con las mesas extraordinarias, eso sí, cuando hay paro los chicos también pierden, así que de que estamos hablando, por ello pedimos que le den la oportunidad a los chicos así puedan pasar de curso porque solo adeudan una sola materia”.

Para finalizar añadió, “yo también le dije al señor Medrano que hace 2 años vengo luchando con mi hijo para que no me deje la escuela porque jamás recibí ningún apoyo escolar, por eso yo estoy acá apoyando a mí hijo para que pase de curso y no me abandone la escuela porque si mi hijo abandona la escuela será un problema institucional, además de que sufren violencia institucional porque le están haciendo recursar todo un año por 3 materias además pasan discriminación porque le hacen tomar clases en los pasillos, bibliotecas y los compañeros se burlan, asimismo los profesores si tuviste una mala conducta te marcan para todo el año y por ejemplo mi hijo en una materia el profesor me dijo que no paso de año porque se portó mal y entonces porque tuve que gastar 30.000 pesos preparándolo en una maestra para que en febrero no apruebe”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ