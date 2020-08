Padre e hijo decidieron donar plasma en Jujuy y dijeron que “ayudar es un deber”

Destacaron la labor del personal de salud y afirmaron que ese apoyo los ayudó a transitar la enfermedad y recuperarse.

Un padre y su hijo, dos de las más de tres mil personas que ya se recuperaron del coronavirus en Jujuy, donaron plasma para ayudar a la curación de otros contagiados de Covid-19.

José Humberto Guerrero y su hijo José Ignacio concurrieron al Centro Regional de Hemoterapia que funciona en el Hospital Pablo Soria donde realizaron la donación, convencidos que es un deber sumarse a la lucha contra la pandemia.

Guerrero padre comentó que “a mí me llevaron al hospital de campaña (Ciudad Cultural) y después a las torres de Alto Comedero, donde fui muy bien tratado por el personal de salud de ambos lugares, lo que me permitió sobrellevar la difícil situación de estar contagiado, recuperarme y estar acá para donar plasma”.

“Al principio no tenía ningún síntoma, después de unos días sí; fiebre, dolores, cuando decidí no ir a trabajar. Con mis familiares que quedaron en la casa también ocurrió lo mismo. Estuvimos separados, pero gracias a Dios y a la labor del personal de salud no se agravó la situación de ninguno y solo nos tuvimos que contener a través del teléfono”, señaló más adelante.

Y resaltó: “desde que nos contagiamos ya teníamos decidido donar plasma si todo iba bien y si lo podíamos hacer, porque corresponde colaborar desde el lugar que sea para superar la pandemia”.

Por su parte, Guerrero hijo dijo que también acordaron donar porque tanto su madre y su hermana no podían hacerlo, una por su condición de mamá y la otra por ser menor de edad y no dar el peso requerido. “Pero nosotros desde un principio lo habíamos resuelto, si es que podíamos hacerlo. Además yo soy donante regular de sangre, cada vez que puedo lo hago, y conozco más o menos cómo es el proceso”, explicó.

Consideró que donar sangre es un deber que debe tener cada ciudadano y donar plasma “creo que es una obligación ante la situación de emergencia que estamos atravesando”.

Al recordar cómo atravesó la enfermedad y la reacción de sus amigos al enterarse, José Ignacio reveló que “los primeros días yo sentí un poco de malestar, tenía fiebre, y después cuando a mi papá le diagnosticaron que era positivo yo avisé a mis amigos, y les dije que muy posiblemente nosotros estábamos contagiados porque teníamos todos los síntomas. Entonces me dieron fuerzas y me preguntaban qué se sentía. Para mí fue como pasar una gripe, pero mucho más fuerte: una fiebre de 39°, dolor de espaldas que es insoportable, no poder hacer nada por sentirte cansado, pero tranquilo, porque sabíamos que nos cuidaban, nos llamaban permanentemente del hospital de Perico”, afirmó.

Por su parte, su padre señaló que “es muy doloroso saber de gente que no la está pasando bien. Creo, y así lo experimenté, que en el caso de contraer la enfermedad hay que estar tranquilo, no hacerse la cabeza. como dicen los chicos. Yo que estuve en el hospital de campaña, en las torres de Alto Comedero, pensaba todo el tiempo en qué me iba a pasar, si me iba a agravar, si me iban a llevar al (hospital) San Roque, si me iba a morir. Pero hay que sacarse eso y pensar en otras cosas, de ser más positivo, con la familia de darnos aliento, contenernos, fortalecer el ánimo. No pensar que se puede agravar, sino tranquilizarse”, concluyó.