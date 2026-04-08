Otro operario minero de Jujuy murió tras caer de una maquinaria en una mina en Calingasta

El fallecimiento ocurrió tras el vuelco de una maquinaria pesada en el proyecto Los Azules, en Calingasta, provincia de San Juan. La víctima era un trabajador jujeño que murió en el lugar el pasado viernes.

El impacto por la muerte de un operario minero en San Juan cruzó fronteras y se hizo sentir con fuerza en el norte del país. La víctima, identificada como Mario Alberto Alancay, era oriundo de Jujuy, donde familiares, amigos y allegados comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de dolor tras conocerse la noticia días después del trágico accidente ocurrido en el proyecto Los Azules, en Calingasta.

Con el correr de los días, el dolor se trasladó a Jujuy, donde Alancay era una persona conocida y querida en su comunidad. Instituciones deportivas y allegados comenzaron a expresarse públicamente en redes sociales para despedirlo.

“Querido amigo Mario Alancay, tus compañeros de fútbol de Humahuaca lamentamos tu fallecimiento y expresamos nuestras más sentidas condolencias. Nos unimos al dolor que embarga a tu familia. Q.E.P.D.”, publicaron desde el Club Atlético San Martín de Humahuaca.

En la misma línea, el Club Kocolandia destacó su paso por la institución y su calidad humana: “Mario se desempeñó con compromiso y pasión en el área de fútbol, dejando una huella imborrable no solo por su trabajo, sino también por su calidad humana. Fue una persona muy querida y respetada por todos”.

El caso

El hecho había ocurrido el pasado viernes por la tarde, en una zona de alta montaña donde se desarrollaban tareas de construcción de caminos internos. Según la información oficial, Alancay se desempeñaba como operador de topadora para la firma contratista Minera Zlato S.R.L., cuando, por causas que aún son materia de investigación, la maquinaria pesada que conducía volcó y lo despidió de la cabina.

A pesar de la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la asistencia brindada en el lugar, el trabajador falleció en el sitio. Luego del siniestro, el área fue resguardada para permitir el trabajo de los peritos judiciales, quienes intentan determinar si hubo fallas humanas, mecánicas o en los procedimientos de seguridad.

En tanto, desde la empresa contratista indicaron que una comitiva se había trasladado hasta el yacimiento para participar de las tareas investigativas junto a autoridades y representantes de las distintas firmas involucradas en el proyecto. Además, aseguraron que mantuvieron contacto permanente con la familia del operario para brindar contención en este difícil momento.

(Tiempo de San Juan)