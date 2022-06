Otro jujeño hizo deleitar con su voz al jurado de “La Voz Argentina”

Leonardo Jurado participó este jueves en las audiciones a ciegas de “La Voz Argentina 2022″, quedó seleccionado para la próxima etapa y contó su difícil momento por estar lejos de su familia, principalmente de Nico, su hermano.

El joven deleitó al jurado con su interpretación de un tema de Ricardo Arjona y conmovió al contar que no ve a su familia desde hace tiempo. Durante la temporada 2022 de “La Voz Argentina” por Telefe, otra jujeña Luciana Araya también pasó a la siguiente ronda con una versión melódica de “Me vas a extrañar”, el tema popularizado por Damas Gratis y Viru Kumbieron.

El cantante de 28 años, se dedica a estudiar arduamente siendo así que, es estudiante de economía y física, si bien es de San Salvador de Jujuy, vive desde hace tiempo en la provincia de Córdoba debido a sus estudios.

“Vivir solo en Córdoba tantos años es un poco difícil. Uno se aferra a los valores que los padres les enseñan, así que trato de seguir, aunque a veces uno se caiga y no pueda ver a la familia constantemente como uno quisiera”, reflexionó Leo.

En la previa de su presentación el jujeño adelantó su historia de vida y explicó que canta desde los 6 años cuando fue seleccionado por una profesora de su colegio para integrar un coro, y reveló que tiene un singular apodo: Humedad. “Es porque siempre pedía ‘¿uh, me das?’, y quedó”, reveló entre risas.

“Tengo muchas ganas de cantar. Lo que venga después, lo resolveré ahí, veré cómo me agarra la situación. Mi corazón dice de ir y cantar, sentir, cerrar los ojos y pensar en que es un día más cantando. Si quedo o no, yo voy a seguir siendo yo y mis amigos van a seguir siendo mis amigos”, sostuvo el cantante antes de decidir a qué coaches elegiría.

“En caso que no quede, me levantaré al otro día y seguiré luchando de a poquito”, mencionó Leonardo que fue pretendido por Ricardo y Soledad Pastorutti, luego de su hermosa interpretación del tema de Ricardo Arjona “Tarot”.

Después de su canción el joven comenzó un ameno diálogo con el jurado y brindó más detalles sobre su familia y el motivo por el cuál no puede ir a verlos tan seguido: “Mi mamá va a estar re contenta. También mi hermano. No los veo desde el año pasado, no pude viajar a verlos por problemas económicos”, explicó.

“Los extraño mucho. Más que nada a mi hermano, él fue siempre quien me enseñó todo, los valores… tiene síndrome de Down y me lleva un año”, contó el artista.

Finalmente y luego de la charla con los coaches, Leonardo se decidió por el Team Montaner diciendo: “Ay que difícil me va a retar mí mamá…A ver vamos a ir con Montaner”.

Finalmente Ricardo Montaner le dio la campera de su equipo a Leo, pero le pidió que se la regale a Nico. En tanto, Soledad le dio su poncho al jujeño a pesar de que no la haya elegido.