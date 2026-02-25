Otro conflicto laboral asesta golpe letal al régimen de promoción electrónica y textil de Tierra del Fuego

Entrar en conflicto, declararse en banca rota y esperar a la nueva legislación laboral para despedir sin costo sería la estrategia patronal, según la UOM local.

La fábrica fueguina que comercializa los aires acondicionado Fedders y Electra fue tomada «por tiempo indeterminado» por sus 140 empleados, en reclamo de los sueldos que no cobran desde el año pasado y de que luego del receso vacacional no se reabrieron las puertas.

Dejó de pagar dos quincenas y, según la UOM de Río Grande, tras la audiencia del martes, la empresa Ayres del Sur ingresó un escrito donde informa que ha pedido la quiebra, de acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El personal decidió permanecer dentro de la planta, donde realizaron un acto al que concurrieron los delegados de todas las empresas electrónicas de la zona.

Intervino el gremio y tomó «bajo su responsabilidad la planta de Ayres del Sur y así hemos logrado el acompañamiento y apoyo de la totalidad de los trabajadores representados por nuestra organización gremial. Por eso, a partir de ahora, la empresa Ayres del Sur pasa a estar bajo control de la UOM».

Cierre desde mediados de enero

Los sucesos se desencadenaron el 15 de enero cuando los trabajadores debían presentarse para retomar el trabajo de planta.

Horas antes, los nuevos dueños de la compañía anunciaron 140 suspensiones por una semana.

El 2 de febrero, a su vuelta, la empresa renovó la suspensiones, esta vez sin goce de sueldo.

Ayres del Sur SA nació en 1979 como unipersonal de la mano de Erminio Rodríguez.

Con los años, el crecimiento llevó a estructurar mejor las operaciones y, en 2004, se formaron dos sociedades: Fumigaciones Rodríguez SA, enfocada en aplicaciones terrestres, y Ayres del Sur SA, dedicada a las aplicaciones aéreas.

Pero hasta finales de 2025, había pasado a ser propiedad de Juan Pablo y Juan Ignacio Guaita.

Era una empresa de capitales locales e israelíes que producía equipos de aire acondicionado de las marcas Electra y Fedders.

Fue el año pasado cuando los trabajadores notaron que algunas arcas que no eran de la empresa la contrataban fabricar los equipos.

Fue en ese momento que la patronal decidió sustituir por importaciones.

Concurso de acreedores

En 2019, la firma había entrado en concurso de acreedores. “Ahora estamos en esta situación donde nuevos accionistas compran la fábrica y nos prometieron que iban a haber inversiones, que iban a sumar nuevos productos”, contó Uriona.

La inversión nunca llegó. Y los dueños presentaron, por el contrario, el pedido de quiebra

La idea en mente, de acuerdo con la versión gremial, consistiría en entrar en conflicto con los trabajadores, declararse en banca rota y esperar a que se apruebe la nueva legislación laboral para despedir sin costo.

Los trabajadores no los conocen. Solo dos nombres, el de Pablo Martínez y Luciano Rosso, pero no saben a ciencia cierta quiénes son.

“Vimos dos personas a través de un Zoom y realmente no sabemos si son los nuevos accionistas o no”, reveló el delegado de la UOM.

Ayres del Sur se suma a la lista de empresas fueguinas como Mirgor, Telfu y Nissan que están en conflicto o, directamente, cerraron sus puertas tras la apertura de importaciones que anunció el gobierno nacional a mediados de 2025.

La zona está gravemente afectada porque, además de las condiciones climáticas del lugar, sin trabajo las familias se ven obligadas a mudarse.

54 años

El Régimen de Promoción Económica y Fiscal de Tierra del Fuego data de 1972, cuando se sanciona la Ley 19.640.

Sustituyó a un Área Franca, implementada como instrumento para el abastecimiento de bienes y servicios a la Isla, por un conjunto de exenciones impositivas que fomentaba la radicación de industria y servicios, así como la ampliación poblacional de la región, esto último presumiblemente asociado a objetivos de seguridad nacional.

Están radicadas más de 40 empresas electrónicas, con límites de alcance definidos, excluyendo rubros textiles, pesqueros y plásticos en ciertas actualizaciones.

Las compañías principales incluyen actores como Newsan, Radio Victoria y Mirgor

En el subrégimen textil se inscribieron 11 empresas para la prórroga, de las cuales 5 fueron excluidas por incumplimiento de requisitos de origen.__IP__

Aproximadamente 6.700 a 8.500 puestos de trabajo están vinculados directamente a la industria bajo el régimen especial fueguino.

#AgenciaNA