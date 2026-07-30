Orgullo para Jujuy: Delegación provincial galardonados como Embajadores y Constructores de Paz en el Mundo

Fue en el marco del XII Encuentro Internacional de Hombres y Mujeres Líderes, espacio que año tras año reúne a destacadas figuras del ámbito social, cultural y empresarial del contexto nacional y de diferentes países hermanos.

Se trata de los escritores jujeños Sara Torres, Francisca Ramírez y Sandro Rubén Quispe, por sus trayectorias, compromiso y obras literarias en favor de la Paz, al igual que el Comisario General (r) Jorge Martín Ortega como Embajador de la Cadena Mundial para la Paz.

Organizado por la Asociación Ciudades Hermanas, San Clemente (Argentina) y San Clemente (California U.S.A), la Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras liderada por Elena Nancy Paniagua y el Programa Internacional de Escuelas Hermanas por Nora Miranda.

El mismo se llevó a cabo en forma simultánea al «Encuentro Nacional de Escritores y Letras por la Paz», los días 24 y 25 de julio del corriente año en la ciudad de San Miguel de Tucumán, dónde el anfiteatro del Honorable Consejo Deliberante del Jardín de la República fue el escenario de tan magno evento con la entrega de los premios como «Embajadores de la Cadena Mundial para la Paz».

Se trata de un reconocimiento para aquellos que con visión y compromiso en sus trayectorias transforman positivamente sus regiones con acciones de Paz.

En la oportunidad los escritores Jujeños Sara Torres, Francisca Ramírez y Sandro Rubén Quispe recibieron el preciado galardón por sus trayectorias, compromiso y obras literarias en pos de la Paz de igual manera el Comisario General (r) Jorge Martín Ortega fue distinguido con idéntico premio como Embajador de la Cadena Mundial para la Paz por su gran trayectoria y labor en el desarrollo de la Mediación Policial y la Pacificación Social en la Provincia de Jujuy.

Es menester resaltar La destacada participación de la delegación jujeña con ponencias magistrales que cautivaron aplausos y admiración del público presente y del resto de los participantes del ámbito nacional e internacional. Siendo este reconocimiento un verdadero orgullo para la sociedad jujeña y sobre todo para los galardonados como Embajadores y Constructores de Paz en el Mundo.