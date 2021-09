Organizaciones sociales manifestaron frente Casa de Gobierno y amenazan recrudece la lucha

Esta mañana diversas organizaciones marcharon a Casa de Gobierno reclamando ser atendidos por el gobierno provincial ante la situación de los comedores, de merenderos y por trabajo.

Se trató de una jornada provincial de lucha en la cual movilizaron organizaciones sociales como la CCC, el Movimiento Evita entre otros, además anunciaron que en caso de no ser atendidos van a endurecer la lucha, hasta obtener una respuesta.

El referente del Movimiento Evita José Zurita comentó, “ante la soberbia del gobernador y la insensibilidad de la ministra Natalia Sarapura y de los distintos ministerios que no dan respuestas al pedido de trabajo y al pedido de acompañamiento a los comedores y merenderos, sobre todo ante un gobierno que niega la pobreza, desocupación, femicidios, persecución a los opositores, hemos decidido hacer nuestra jornada de lucha desde la unión de los trabajadores de la economía popular. Es una jornada provincial ante la soberbia de un gobierno que no ve la lucha y no siente lo que sufre el pueblo por ello el día de hoy estamos y mañana culminamos con una movilización y acto”.

Además Zurita agregó, “en principio estamos pidiendo dialogo con el gobierno provincial que convoque al dialogo, no solo a las organizaciones sociales ya que es un problema del pueblo de Jujuy porque todo los días podes ver que en frente de Casa de Gobierno hay un reclamo, por femicidio, desalojos, atropello a los pueblos originarios, falta de respuesta a los comedores y merenderos, por trabajo porque no hay trabajo genuino, es por ello que pedimos que convoque a una mesa de dialogo a todos los sectores de la provincia de Jujuy el gobernador esta enquistado en el poder, tiene mucha soberbia y no da autoridad a los ministerios para que resuelvan, entonces queremos que deje la soberbia de lado y que convoque a todos los sectores porque es un problema del pueblo de Jujuy, porque no se discute paritarias, el día de ayer los chicos fueron a las escuelas y toman clases en el piso, no hay respuesta y esto es un problema de la sociedad, entonces que no diga que son solo organizaciones sociales sino que es el pueblo de Jujuy que está descontento con la política de este gobierno, así que básicamente que convoque al dialogo para que empecemos a ver como solucionamos el problema”.

Para finalizar remarcó, “el gobernador hace 6 años que dice que el problema son las agrupaciones sociales y la verdad el problema es de un gobierno que no ve ni siente la pobreza, la falta de salud, educación, la desnutrición y todo lo que sufren los compañeros, porque todos los días hay movilizaciones acá de distintos sectores, por ejemplo al frente están pidiendo justicias las madres del dolor por los femicidios, otro por el trabajo, por eso decimos que el problema es por la soberbia del gobierno, así que mañana están invitados todos al acto para poner en tela que no es un problema de las agrupaciones sociales sino que es un problema de todos los sectores de la provincia de Jujuy que sufren una persecución de ajuste y falta de dialogo, pero sobre todo de soberbia, el hambre y la pobreza no se puede tapar”.

Durante la jornada de lucha al referente de la CCC Daniel Taboada se lo notifico con un acta contravencional quien señalo al respecto, “nosotros estamos pidiendo que el gobierno nos dé respuesta, pero como podes ver o filmar la única respuesta son contravencionales que lamentablemente es la forma de actuar del gobierno, que en vez de dar respuesta a los reclamos por desocupación, indigencia, pobreza, y la falta de viviendas nos dan está respuesta, envés de expulsar a la empresas que nos están saqueando en Susques con el litio, trabajan en conjunto con la justicia y la policía nos hacen contravencionales”.

Luego Taboada añadió, “como le hemos mencionado a los oficiales de policía lo que nosotros estamos haciendo es un derecho constitucional y es uno de los primeros derechos que tenemos en la Constitución de protestar y exigir otros derechos que este gobierno no está cumpliendo, por eso hemos transmitido a las fuerzas de seguridad pública y a los compañeros que no tengamos miedo porque si estamos acá es porque hay problema como ser la falta de trabajo y nosotros lo que vinimos a pedir es trabajo genuino así que vamos a continuar con el plan de lucha pero lamentablemente la única respuesta son las contravencionales, pero no vamos a parar la lucha porque tenemos claro lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada malo y vamos a continuar con el plan de lucha, por eso el día de mañana vamos a salir y anunciar otras medidas más fuerte si no recibimos respuesta de este gobierno, pero está claro que la única respuesta del gobierno es avanzar con la justicia y ponerle causa a cada uno de los compañeros para que no salgamos a la calle porque no solamente lo hacen con nosotros sino con otros sectores como ser los trabajadores de la salud, el ex banco de acción social y así como otros sectores que salen a pedir por sus derechos, pero lo único que hacen es poner una contravencional”.

Por otra parte Taboada recalcó, “debemos seguir con los planes de lucha porque la situación está muy difícil porque así como salimos y salen otras organizaciones como por ejemplo el día de ayer los padres de Iara, las marchar por los masivos femicidios lo único que hizo el gobierno fue premiar a Ekel Meyer cuando no resolvió ninguna clase de femicidio y entiendo que en algún momento todos los sectores nos vamos a unificar y que no subestime al pueblo jujeño que ha demostrado en otras luchas voltear a gobiernos que no resolvían la problemática de la provincia”.

Para concluir detalló, “anunciaremos medidas mañana porque esperaremos hasta mañana si nos llaman de los diferentes ministerios pero si no nos llaman el día de mañana vendremos a la plaza a anunciar las próximas medidas y queremos que sepa el gobierno que en las últimas elecciones se vio que hay gran parte de la sociedad que no lo ha votado, además hay un malestar en la sociedad que está harta de esta política y seguramente lo va a seguir expresando en la calle o más adelante en las urnas”.