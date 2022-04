Organizaciones sociales jujeñas piden la no extradición de Facundo Molares ex guerrillero de las FARC

Organizaciones sociales de Jujuy, esta mañana en Plaza Belgrano realizaron una conferencia de prensa, donde pidieron la no persecución a los luchadores sociales y que no se permita la extradición de Facundo Morales.

El militante revolucionario había sido detenido en Bolivia por el gobierno de facto, pero logró regresar a Argentina. Ahora, está preso en el Cono Sur por un pedido de la Justicia colombiana.

El argentino, conocido en la guerrilla como “Camilo Fierro”, fue mando político de la columna Teófilo Forero, pero terminó degradado al final del proceso de paz por diferencias con sus jefes. Dejó las armas y aparece en la lista de excombatientes, pero la Fiscalía busca su extradición a Colombia por un secuestro del 2009.

Sobre su pedido de extradición dijo un referente de esas organizaciones, “realmente es bueno estar con ustedes acompañando este pedido de cuestiones política judiciales que tiene que ver con un lado humano donde nosotros como organismos de derechos humanos lo que tratamos de hacer sobresalir es ese aspecto, porque sabemos del estado de salud de facundo y también hicimos el pedido cuando estaba en Bolivia, antes de ayer estaba escuchando noticias internacionales en TeleSur y se dio el caso lo que en Colombia es habitual, el falso positivo, que son compañeros militantes de agrupaciones campesinas u organizaciones sociales que mueren en enfrentamiento pero realmente son enfrentamiento o emboscadas que se hacen para asesinar a estos compañeros, es un genocidio que se lleva adelante en Colombia”.

Luego prosiguió, “lo que me hace acordar acá nosotros tenemos un caso de los años 70 de Las Capillas, donde dicen que los compañeros también murieron en un enfrentamiento, fue raro porque todos los muertos tenían un tiro en la nuca con orificio de entrada en la parte de atrás y salida en la parte de adelante ósea que eran compañeros nuestros militantes ejecutados de esa manera y lo mismos está ocurriendo ahora en Colombia y poco se habla en los medios, entonces si se consigue la extradición de Facundo a Colombia es mandarlo a la pena de muerte, porque esto es todo los días y ayer una camioneta que iba con 8 personas asesinaron a 2 adultos, 2 vendedores, 2 mujeres y 2 niños eso ocurre todos los días en Colombia”.

También dijo el referente jujeño, “yo conozco esto, como la cancillería de Argentina no va saber lo que está pasando en Colombia y como no el gobierno nacional no va a saber lo que está pasando en Colombia y como el Poder Judicial no va saber lo que está pasando en Colombia, no entra en ningún rozamiento lógico y un pequeño matiz humano que el compañero sea extraditado no va, está fuera de toda lógica y humanidad, entonces nosotros hacemos un pedido rotundo a las autoridades judiciales a los fiscales, jueces y también a aquellos responsables políticos de cancillería o del Ejecutivo, diciendo no a la extradición de Facundo Molares y luego también el pedido de libertad porque no puede ser que acá en la Argentina se esté cumpliendo una pena de un Estado colombiano que es un estado con características fascistas denunciando en todos lados por eso estamos nosotros acá para apoyar el pedido de los compañeros y alertar sobre esta situación, que se haga público todo esto lo que está ocurriendo allá porque los medios hegemónicos no dicen nada de la situación de Colombia, por eso queremos alertar sobre esta situación y desde los organismo de derechos humanos queremos apoyar la lucha, además nos gusta ver a todos los jóvenes y todas las organizaciones sociales tras un pedido de esta lucha”.

Para finalizar la coordinadora Fabiana Suarez expresó, “estos días tener que encontrarnos para pedir la libertad de compañeros y compañeras que en un mes o mes y medio nos hemos encontrado marchando y exigiendo en las puertas del penal, las comisarias, los tribunales pidiendo por la libertad de los compañeros y ahora acompañando este pedido de no a la extradición de Facundo Molares porque consideramos que es totalmente ilegal y es condenarlo a muerte, sabemos todo lo que está pasando en Colombia por lo tanto en la coordinadora contra la violencia institucional adherimos al pedido de no a la extradición, nos solidarizamos con las y los compañeros, las familias de Facundo, exigimos al Poder Judicial y Ejecutivo nacional que tomen medidas y se involucren, tomen cartas en el asunto, que no permitan que esto suceda y con la unidad vamos a lograr vencer todas estas injusticias”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ