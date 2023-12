Organizaciones sociales, gremios y partidos políticos de Jujuy marcharon contra el DNU de Javier Milei

Una importante y numerosa movilización se realizó por calles de la ciudad Capital y que llegaron hasta Casa de Gobierno para hacer conocer el desacuerdo por el DNU lanzado por el presidente Javier Milei.

Hoy miércoles 27 de diciembre, organizado por la CGT donde se sumaron varios gremios, organizaciones sociales y partidos políticos se realizó la marcha en Jujuy para manifestar su descontento contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente.

El secretario general de Suetra Jujuy, Miguel Ascurra comentó, “ayer en un plenario dispusimos el reclamo contra el DNU y estamos contentos por la convocatoria de la gente que obviamente están tomando conciencia del cercenamiento que está tratando impulsar desde el gobierno que afecta los derechos de los trabajadores y del peligro institucional de nuestras organizaciones sindicales madres y por todo lo que ya públicamente se conoce, la CGT comienza a manifestarse y seguramente después de confederar saldrá una un plan de acción, un plan de rechazo, donde tendremos que participar todos los trabajadores de la República Argentina”.

Luego remarcó, “nosotros como CGT le vemos planteado a todos los representantes nacionales llámense diputado nacional y senadores sin distinción de banderillas políticas que queremos que rechacen el DNU, ese es el compromiso que tienen con la República Argentina, el compromiso que tienen particularmente con Jujuy porque los trabajadores no podemos seguir siendo la variable de ajuste, acá lo único que estamos padeciendo somos los trabajadores y ahora por ejemplo hay 7.000 compañeros que quedaron sin trabajo según la disposición nacional y de la provincia de los empleados públicos por la falta de renovación de los contratos, por la falta presupuestaria para los profesionales, la reducción en materia de salud en educación y en el capital humano, así que por todo ello este gobierno es muy insensible, lamentablemente no respeta las instituciones democráticas y creen que se va a llevar al mundo por delante. Los trabajadores ya la hemos padecido esto y también tenemos la experiencia de luchas, así que creo que los trabajadores se van a ir sumando de a poquito y seguramente será el valor que tendremos que imponer para poder revertir esta situación”.

Para finalizar expresó, “según lo dicho por el presidente, vive de una fantasía o de una lectura. Sería bueno que se instruyan, porque la realidad nos marca otra cosa, nuestras mujeres nuestros hijos y nosotros mismos cuando tenemos que darle la plata o colaborar con la familia no nos alcanza y eso es la cruda realidad, entonces qué posibilidad tenemos con este marco político económico que nos está imponiendo este presidente, yo creo que no tienen ni las experiencias, ni la sensibilidad y vive en un mundo de fantasía”.

Por otra parte el concejal del FIT Gastón Remi comentó, “son más de 300 decretos que afectan a 256 leyes, ya sea algunas derogándola, otras modificándolas, pero para hacer un país donde por ejemplo si la minera de litio quiere comprarse todo el salar de Olaróz puede hacerlo, porque ya no hay restricción a que el capital extranjero pueda comprar toda las hectáreas que quiera y hacer lo que quiera con esas hectáreas y cada uno de los DNU no solo lleva la firma de Milei sino de algún grupo de empresario como ser las farmacéuticas farmacity, empresarios de minería y petróleo que quieren quedarse con todas las tierras, los azucareros que le van a quitar una ley que regulaba la cantidad de azúcar que se vende en el mercado interno, todos los sectores empresariales más concentrados están contentos”.

Agregando luego, “me parece que desde Jujuy hoy hay que dar un mensaje, no solo exigiendo un paro general, sino un plan de lucha en todo el país para que esto caiga, porque hoy la CGT está yendo a tribunales y a confiar nuevamente en una justicia que habrás visto hace unos días falló a favor de la reforma de Morales y eso lo decíamos el año pasado, no confiemos en una justicia que siempre falla a favor de los ricos y en este caso está llena de macristas y Macri le armó casi todo el gabinete, con Patricia Bullrich, con Caputo, entonces están llamando confiar en una institución que le dio la mano derecha a Morales se la va a dar a Milei para que la clase obrera se haga más esclava y los ricos puedan llevarse todo el litio, poner el precio que quieran de la carne, del azúcar, del aceite y eso es lo que no hay que permitir, pero insisto Jujuy tiene para aportarle a todo el país el ejemplo de las piedras que ellos te ponen el camino y no volver a tropezar con lo mismo, no confiar en la justicia y tampoco confiar en el Parlamento para que caigan los DNU porque los pueden caer solo si el Senado y el Congreso los rechazan a la vez, si solo lo rechaza una de las cámaras el DNU queda en pie, e imagínate ahí va a empezar a pasar un montón de dinero como ya pasó con De la Rúa cuando sobornaban a los senadores para probar una ley de quita de derechos laborales a los trabajadores, la famosa ley de Banelco del senador que confeso las coimas y no podemos confiar tampoco. Por eso insisto y aprovecho el medio para llamar a todo el mundo y pelear contra esa burocracia que no quiere llamar al paro general y quiere darle tiempo a un gobierno que no está haciendo un ajuste brutal en cuestión de 20 días”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ