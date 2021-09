Organizaciones marcharon durante la mañana en reclamo de mejora salarial y trabajo

Bajo la consigna “Por un Jujuy sin hambre y con mejora de salarios”, las coordinadoras de las organizaciones sociales marcharon por la mañana a Casa de Gobierno por el pedido de mejora salarial y trabajo para las organizaciones sociales.

Se dio esto en horas de la mañana dónde estuvo todo el tránsito interrumpido en el casco céntrico, luego marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social donde se montó un cordón policial que no se le permitió el acceso a la sede ministerial de calle Alvear.

Entre las columnas que marcharon se encontraban las organizaciones formadas por el FOL, FOB, MRT y rebelión Popular entre otras.

Las organizaciones siguieron su marcha hasta el puente Lavalle donde cortaron hasta aproximadamente las 15 horas, en pedido de respuestas al petitorio de la vez anterior donde reclaman que no están siendo atendidos por ninguna autoridad en este caso en referencia a Natalia Sarapura y Freddy Morales.

Vicky Méndez del Polo obrero tendencia Jujuy comentó, “desde la 9 de la mañana la coordinadora se hizo presente en Plaza Belgrano somo 5 organizaciones están integrantes del Polo Obrero, FOL MRT, FOB, Rebelión Popular, somos alrededor de 4.000 personas que estamos movilizando hoy por el casco céntrico”.

“Nuestro propósito era llegar al Ministerio de Desarrollo en la calle Alvear frente al shopping, el cual lo dirige el secretario Toconas, la Policía nos cerró, nos prohibió el paso, armaron un operativo donde ellos dicen que tienen órdenes de arriba de no dejarnos pasar, pero insistimos porque los compañeros no se querían ir, nos tuvieron que sacar, la policía hizo un piquete por alrededor de más de 40 minutos dicen que el Ministerio está cerrado hoy, que no hay nadie para recibirnos”, continuó.

Asu vez Méndez agregó, “nuestras notas están mandadas y encajonadas hace más de 6 años en algunos casos de varias organizaciones, la nuestra hace más de un año y medio que no tenemos respuesta de ningún merendero y reconocimiento del comedor, ahora nos dicen que en la Casa de Gobierno están reunidos todos los funcionarios, están allí y no pueden comunicarse, a los funcionarios los estamos llamando y no nos contestan el teléfono, la semana pasada la ministra Sarapura nos bloqueó, no atiende nuestros llamados, ahora llamamos al secretario Toconas tampoco atiende, entonces no vemos obligados, ellos mismos nos obligan a seguir movilizándonos. Ahora vamos a ir a un corte en la 19 de Abril porque nosotros ya estamos hartos, sino tenemos ninguna respuesta vamos a volver la semana que viene y vamos a tener que tomar medidas mucho más extremas”.

Con respecto al pedido mencionó, “nosotros nos unimos porque el gobierno no nos está dando trabajo, en si nosotros queremos trabajar somos todos trabajadores desocupados, ahora cuál es la situación frente al hambre y desocupación que tenemos a nivel provincial y a nivel nacional, somos organizaciones que paleamos de alguna forma y páramos la hoya en barrios y asentamientos, estamos hablando de alrededor 82 merendero que tenemos las 5 organizaciones, estamos hablando acerca de 6.000 niños inscriptos y presentados sus papeles en el Ministerio de Desarrollo Social donde el gobierno no nos hace caso”.

Sobre esto agregó la dirigente, “nosotros queremos que nos reconozcan a los niños, acá hay hambre en la pancita de los chicos y esa hambre es porque el papá y la mamá no tienen un trabajo, entonces estamos planteando una salida es que nos den trabajo, que reconozcan los merendero y los comedores el gobierno provincial, estamos hablando de iniciar una mesa de diálogo, una mesa de trabajo con el gobierno provincial, acá manos y oficio sobran, acá voluntad de trabajar sobra, ahora el gobierno tiene que crear fuentes laborales para todos estos 4.000 jujeños que no tienen para comer ni para sobrevivir”.

Para finalizar Méndez expresó, “sentimos que el gobierno nos ataca diciéndonos vagos, sentimos que el gobierno quiere iniciar un ataque porque claramente si te pone la Policía y te priva el pasó hacia el Ministerio de Desarrollo Social te está provocando y claramente está en la línea de ataque, pero este ataque no es solamente a nosotros, sino que es hacia toda la comunidad jujeña que hoy reclama, nosotros estamos reclamando trabajo y asistencia social. Estamos ante un recrudecimiento represivo por parte del gobierno provincial a todos los luchadores, por eso mismo hacemos un llamado para enfrentar todo esto desde la unión, desde la coordinadora llamamos a otras organizaciones sociales hermanas para que nos podamos unir para vencer y quebrar al gobierno del ajuste, porque este es un gobierno de ajustes, ahora el gobierno provincial es un fracaso, es un gobierno totalmente debilitado porque te monta la Policía que te toma de rehén, tenemos compañeras qué están con sus chicos en brazos entonces acá el gobierno es un gobierno fracasado y qué respuesta nos va a dar un gobierno fracasados, nuestra salida la estamos planteando nosotros, lo único que tienen que hacer ellos es firmar, estamos con unidad los compañeros hacen talleres sostienen merenderos hacen un montón de cosas, tienen unidades productivas en muchos casos las demás organizaciones, el gobierno tiene que reconocerlas no hay otra salida”.